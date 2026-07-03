La transformación del histórico playón del barrio Melipal en una moderna mini Ciudad Deportiva avanza a buen ritmo. La Municipalidad de Neuquén informó que la obra ingresó en una etapa decisiva con la finalización de los trabajos de hormigonado, un paso fundamental para comenzar el levantamiento de los muros y avanzar hacia el montaje de la estructura metálica y el techo del futuro Salón de Actividades Físicas (SAF).

El proyecto ya registra un avance cercano al 20% y forma parte del plan municipal de infraestructura deportiva que impulsa la gestión del intendente Mariano Gaido para ampliar el acceso al deporte y la recreación en distintos barrios de la capital.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que se trata de la cuarta mini Ciudad Deportiva construida durante la actual gestión y remarcó el impacto que tendrá en la comunidad.

"Estamos muy contentos porque estamos avanzando en la cuarta mini Ciudad Deportiva. Son espacios donde logramos igualdad, inclusión y oportunidades para todos. Tenemos un muy buen ritmo de obra y ya llevamos casi un 20% de ejecución", afirmó.

La construcción se desarrolla en un predio ubicado junto al Jardín Nº 31 y la escuela primaria del barrio, donde durante años funcionó el tradicional playón deportivo. El edificio tendrá una superficie de 1.500 metros cuadrados y contará con columnas, vigas, tabiques de contención, tribunas, accesos adaptados y veredas perimetrales.

Además, ya finalizaron las obras vinculadas a la red cloacal, indispensables para continuar con las siguientes etapas de la construcción.

Un gimnasio para múltiples disciplinas

Una vez concluido, el nuevo SAF permitirá la práctica de básquet, vóley y futsal, con equipamiento reglamentario y tribunas para 500 espectadores.

El complejo deportivo se integrará con la cancha de fútbol de césped sintético ya existente y con la pista de patín del barrio, que también será reacondicionada dentro del programa municipal de reasfaltado.

La obra tiene un plazo de ejecución de 450 días y su inauguración está prevista para mayo de 2027.

La denominada "mini Ciudad Deportiva" ya fue implementada en San Lorenzo, Parque Industrial, Confluencia e Hi.Be.Pa., donde antiguos playones fueron reconvertidos en gimnasios cerrados, calefaccionados y equipados para actividades deportivas durante todo el año.

Según el municipio, estos espacios funcionan de lunes a viernes desde las 8 hasta la medianoche con actividades gratuitas destinadas a vecinos de todas las edades, mientras que los fines de semana son sede de torneos, encuentros comunitarios y eventos organizados por instituciones barriales.

En Melipal también se trabaja de manera conjunta con comisiones vecinales, iglesias y merenderos para facilitar el acceso de niños, niñas y adolescentes a propuestas deportivas coordinadas por profesores municipales.

La Municipalidad ya comenzó a planificar un nuevo proyecto para el barrio Gregorio Álvarez. La iniciativa contempla la reconstrucción integral del gimnasio existente para convertirlo en un espacio con una cancha reglamentaria de 40 por 20 metros y capacidad para entre 700 y 1.000 espectadores.

Ya proyectan una quinta mini Ciudad Deportiva

Mientras la obra de Melipal continúa avanzando, la Municipalidad ya comenzó a planificar un nuevo proyecto para el barrio Gregorio Álvarez. La iniciativa contempla la reconstrucción integral del gimnasio existente para convertirlo en un espacio con una cancha reglamentaria de 40 por 20 metros y capacidad para entre 700 y 1.000 espectadores.

"Estamos finalizando este proceso con una inversión histórica para la ciudad porque esta es la cuarta mini Ciudad Deportiva de las cinco que hemos proyectado durante estos ocho años", aseguró Serenelli.

Con esta nueva infraestructura, el municipio busca consolidar una red de centros deportivos distribuidos en distintos sectores de Neuquén, con el objetivo de ampliar las oportunidades de práctica deportiva, recreación e integración social para miles de vecinos.