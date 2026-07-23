El barrio Progreso suma un sueño esperado: así avanza su nueva cancha de fútbol

La Municipalidad de Neuquén avanza a paso firme con la construcción de una nueva cancha de fútbol 8, de césped sintético, en el barrio Progreso. Esta obra, enmarcada en el Plan Capital, busca consolidar la infraestructura deportiva del sector e integrar a la comunidad a través de espacios de uso libre y gratuito para niños, jóvenes y familias del oeste de la ciudad.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, remarcó que “con esta cancha podemos decir que seguimos avanzando en nuestras mini ciudades deportivas”, afirmó el funcionario, subrayando el valor de sumar infraestructura al aire libre para complementar el trabajo que ya se desarrolla en el centro deportivo del barrio Progreso, ubicado a cuatro cuadras de allí, sobre calle Antártida Argentina.

El predio se despliega en la intersección de las calles Galván y Chajarí, ubicado exactamente enfrente de la sede vecinal del barrio Progreso y de forma paralela a la Escuela 147, la EPET 7 y la Escuela 256.

La concreción de este espacio fue posible tras la cesión en comodato de las tierras por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) a favor del municipio. El proyecto abarca una superficie de 1.900 metros cuadrados de césped sintético y cuenta con un cerco perimetral de seis metros de altura en esta primera etapa.

El terreno alojaba previamente a la escuela deportiva del Club Progreso, una institución barrial que durante años careció de personería jurídica. A través del acompañamiento de distintas áreas gubernamentales, la entidad logró regularizar su situación documental y ponerse al día.

Esta regularización institucional permitió acordar el uso compartido de la nueva cancha de césped sintético entre el área de centros deportivos municipales, la asociación del barrio y la comisión vecinal.

“Creemos que nosotros construyendo esta cancha de césped sintético podemos cerrar este círculo de esta territorialidad y nos permite a nosotros seguir planificando el desarrollo del deporte comunitario en la ciudad”, expresó Serenelli respecto de la vinculación directa con las organizaciones intermedias.

La obra de la cancha en el barrio Progreso demanda un plazo de ejecución de 90 días desde su inicio, por lo que las autoridades municipales prevén su inauguración para los primeros días de septiembre.

Esta nueva cancha se integra a un esquema integral de infraestructura que la Municipalidad desarrolla de forma paralela en otros puntos de la capital, como el avance del 35% en las obras de la ciudad deportiva en el barrio Melipal.

El plan de trabajo en Melipal ya registra la colocación de pilotes para la posterior instalación de las estructuras del techo, la finalización de cimientos y las bases para las futuras gradas.

La conclusión de esta obra está proyectada para marzo de 2027. Además, el municipio dará inicio al proceso de licitación para la reconstrucción a nuevo del gimnasio Gregorio Álvarez, junto con otros polos planificados en los sectores de Valentina, Nueva Esperanza y el Parque Industrial.

El municipio mantiene en los centros deportivos municipales y en los Salones de Actividades Físicas (SAF) una grilla operativa que se extiende desde las 7 hasta las 21, con actividades gratuitas a cargo de personal municipal.

Posteriormente, los recintos son cedidos a asociaciones intermedias, iglesias y referentes barriales que cuentan con la documentación en regla para el desarrollo de actividades comunitarias y eventos los fines de semana.

“Era una cancha que el barrio necesitaba”

Mauricio Serenelli explicó en diálogo con AM550 que “es una cancha que el barrio necesitaba porque Progreso es el único sector territorialmente que no tenía un espacio de césped sintético. A tres cuadras nosotros tenemos el centro deportivo de la zona”.

“Conseguimos tener una cancha que será utilizada por diferentes instituciones, entre ellas la vecinal que tiene relación con la Municipalidad, el Club Progreso y también con los propios vecinos que tenían tierras abandonadas”, manifestó.

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