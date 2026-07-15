Una obra que ya empieza a tomar forma

La obra del nuevo Salón de Actividad Física (SAF) de barrio Melipal avanza a buen ritmo y ya muestra cambios visibles. Este miércoles, el intendente Mariano Gaido recorrió el predio junto a funcionarios municipales para supervisar los trabajos de la que será la cuarta ciudad deportiva de Neuquén.

El proyecto transformará un espacio donde hoy se desarrollan actividades al aire libre en un complejo cubierto que permitirá ampliar la oferta deportiva durante todo el año. La inversión es de $4.500 millones, financiada íntegramente con fondos municipales.

Durante la recorrida, Gaido destacó el ritmo de ejecución y el trabajo de las empresas locales. "Estamos en el barrio Melipal, en la nueva ciudad deportiva, con un avance de obra que es un ejemplo en el país", afirmó.

Gaido recorrió la futura ciudad deportiva que se construye en Melipal. Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén

Más lugar para hacer deporte, todo el año

La nueva infraestructura permitirá que 1.200 chicos y chicas puedan realizar actividades deportivas en un gimnasio cubierto de 1.500 metros cuadrados, equipado con vestuarios, calefacción y servicios.

Actualmente, unas 600 personas practican disciplinas como vóley, básquet y otras actividades en las canchas del predio. Con el nuevo SAF, esa capacidad se duplicará y también se sumarán propuestas para personas mayores y personas con discapacidad.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, explicó que el espacio permitirá trasladar muchas de las actividades que hoy dependen del clima a un edificio preparado para funcionar durante todo el año.

"Esto va a duplicar la cantidad de participantes que tenemos en los centros deportivos", sostuvo.

La obra permitirá duplicar la capacidad para actividades deportivas en el oeste. Foto: Prima Multimedios

Un avance que ya supera el 30%

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, informó que la obra de hormigón registra más del 30% de avance.

Las tribunas y las columnas ya están ejecutadas y el próximo paso será la construcción del piso. Paralelamente, la estructura metálica se fabrica en talleres para luego ser montada sobre la base ya construida.

"Tenemos un avance importante. En los plazos de ejecución estamos bien", aseguró la funcionaria.

Con fondos municipales, avanza una de las obras deportivas más importantes de Neuquén. Foto: Prima Multimedios

De un terreno abierto a una nueva ciudad deportiva

Además del edificio principal, el proyecto forma parte del desarrollo de una mini ciudad deportiva que ampliará la infraestructura recreativa del oeste neuquino.

Gaido recordó que tanto Melipal como Confluencia fueron barrios que años atrás quedaron asociados a episodios de violencia y señaló que la apuesta fue generar nuevos espacios para el deporte y la cultura.

"Transformamos una ciudad violenta en una ciudad que apuesta al deporte, a la cultura, a una vida sana", expresó el jefe comunal.

El polideportivo cubierto estará listo durante los primeros meses de 2027. Foto: Prima Multimedios

Una inauguración prevista para 2027

Si los plazos continúan como hasta ahora, el nuevo SAF de Melipal será inaugurado durante los primeros meses de 2027.

Cuando abra sus puertas, el complejo se convertirá en la cuarta ciudad deportiva impulsada por el municipio y ampliará las posibilidades para que cientos de familias del oeste accedan a instalaciones cubiertas de primer nivel sin salir de su barrio.