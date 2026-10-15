Neuquén sumó 23 nuevos profesionales al sistema público de salud y reestructuró cargos

El Gobierno de Neuquén, a través de resoluciones ministeriales y decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro, formalizó la incorporación y reestructuración de cargos para un total de 23 nuevos profesionales de la salud en diversos centros asistenciales del Sistema Público de Salud.

La medida abarca las recientes designaciones aprobadas tanto por el Ministerio de Salud como por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes generadas por renuncias, jubilaciones ordinarias, reubicaciones laborales y cargos que no habían sido tomados. Los profesionales seleccionados surgieron de concursos públicos y procesos de selección externa que incluyeron entrevistas y evaluación de antecedentes laborales y académicos.

Entre las incorporaciones se destacan siete profesionales asignados a distintas dependencias del Ministerio de Salud (Claudio Ariel Roldán, Ivana Caren Beliera, Omar Hugo Emiliano Bernal, Verónica Isolina Ponce Astete, Rafael Volino Schlindwein, Ángeles Judith Baldovino y William Ariel Parra) y otros 16 incorporados a la planta funcional en efectores de salud, entre los que figuran Luis Sebastián Abarca, Mariano Puca Laje, Analía Mercedes Bellido, Pablo Oscar Blanco, Marcela Karina González, Julio Iván López Caballero, Natalia Sementilli, Alejandro Andrés Tovar Montes y Guillermo Enrique Prieto Royero.

Un aspecto relevante de estas disposiciones es que 10 de los profesionales designados se desempeñaban anteriormente como trabajadores eventuales, por lo que se dispuso su baja en dicha modalidad para concretar su ingreso formal.

Asimismo, las normativas aprueban la conversión, transformación y transferencia presupuestaria de diversos puestos y cargos para adecuar las plantas funcionales a las necesidades operativas de cada establecimiento sanitario. Esta reorganización impacta en especialidades como infectología, reumatología, emergentología, gastroenterología, medicina general y laboratorios centrales en hospitales de distintas regiones, como el Castro Rendón, Bouquet Roldán, Plottier, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé, Andacollo, Villa El Chocón, Picún Leufú y Valentina Norte.





