El Gobierno de Neuquén presentó este lunes el Plan de Verano Neuquino 2027, una agenda que reunirá actividades culturales, deportivas, turísticas y recreativas en distintas localidades de la provincia. La programación se extenderá hasta febrero, mientras que el calendario de fiestas populares contempla celebraciones entre noviembre y marzo.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, con participación de autoridades de Turismo, Cultura y de la Municipalidad de Neuquén. El objetivo es ampliar las propuestas para residentes y turistas durante la temporada estival y aprovechar el movimiento de visitantes en los destinos naturales y turísticos de la provincia.

Uno de los principales datos del anuncio es que más de 70 fiestas populares se realizarán entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Según informó el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, durante el último año más de un millón de personas participaron de estas celebraciones en distintas localidades neuquinas.

Qué actividades tendrá el verano 2027 en Neuquén

La agenda provincial combinará propuestas deportivas, culturales, artísticas y recreativas en diferentes regiones. La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, explicó que el diseño del programa se realizó junto con otras áreas del Gobierno para aprovechar el potencial turístico de Neuquén.

Entre las zonas contempladas se encuentran el sur provincial, el entorno de Messidor y la Vía Cordillerana. También habrá clases, encuentros y actividades deportivas en Neuquén capital y otras localidades del interior.

La programación incluirá distintas disciplinas y propuestas para todas las edades. Además, se incorporarán las fiestas populares al calendario general para que quienes visiten la provincia puedan conocer las tradiciones y celebraciones de cada comunidad.

Codermatz destacó que la intención es ofrecer una agenda acorde con la cantidad de turistas que recibe Neuquén durante el verano y ampliar las alternativas de entretenimiento en todo el territorio.

Neuquén capital tendrá actividades todos los fines de semana

La ciudad de Neuquén ocupará un lugar destacado dentro del Plan de Verano 2027, con una programación que combinará eventos masivos, actividades deportivas, gastronomía y propuestas culturales.

La secretaria jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, señaló que la capital provincial viene fortaleciendo su oferta turística mediante herramientas como los buses turísticos, los minibuses que recorren distintos sectores de la ciudad y los colectivos eléctricos.

También anticipó que se trabaja con prestadores y agencias de turismo para ampliar las experiencias disponibles para los visitantes.

Entre los acontecimientos destacados mencionó:

Fiesta Nacional de la Confluencia: uno de los principales eventos del calendario, que en su última edición convocó a 1.450.000 personas.

Capital Navideña: actividades vinculadas con las celebraciones de fin de año.

Supercross: competencias deportivas y espectáculos vinculados al motociclismo.

Evento internacional de pádel: una propuesta deportiva que formará parte de la agenda.

Regata del Río Negro: competencia náutica que atraviesa distintos puntos de la región.

Bicicleteada de la Confluencia: encuentro recreativo y deportivo.

Confluencia de Cervezas y Confluencia de Sabores: propuestas vinculadas con la gastronomía.

Neuquén Emprende: espacio para productores y emprendedores.

La funcionaria remarcó que habrá actividades durante todos los fines de semana, con el propósito de mantener el movimiento turístico y recreativo en la ciudad durante los próximos meses.

Más de 70 fiestas populares entre noviembre y marzo

Las celebraciones tradicionales serán uno de los ejes centrales del verano neuquino. El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, informó que se realizarán más de 70 fiestas populares entre noviembre y marzo, distribuidas en diferentes localidades y regiones.

Estos encuentros forman parte de la identidad cultural de la provincia y también representan una oportunidad para dinamizar las economías locales.

El funcionario indicó que durante el último año más de un millón de personas participaron de las distintas celebraciones. La expectativa oficial es sostener y ampliar esa convocatoria durante la próxima temporada.

Las fiestas permiten atraer visitantes, generar movimiento en alojamientos, restaurantes y comercios, y ofrecer espacios de participación para artistas, productores y emprendedores de cada localidad.

La propuesta también busca que los turistas que llegan por los principales atractivos naturales puedan extender sus recorridos y conocer otros destinos neuquinos.

Qué propuestas culturales habrá en las fiestas neuquinas

El Plan de Verano contempla la instalación de dispositivos culturales en distintas celebraciones populares. Estos espacios estarán destinados a visibilizar el trabajo de los hacedores culturales de la provincia y facilitar la comercialización de sus producciones.

Participarán artesanos, hilanderas, plateros y editoriales neuquinas, con propuestas vinculadas a los oficios, la literatura y las expresiones artísticas regionales.

Además, los visitantes podrán acceder mediante códigos QR a contenidos digitales del Fondo Editorial Neuquino y a cortometrajes sobre personalidades destacadas de la historia provincial.

La secretaria de Cultura, María José Rodríguez, explicó que la iniciativa busca integrar las actividades culturales, deportivas y juveniles con las celebraciones tradicionales.

De esta manera, las fiestas populares no funcionarán solamente como espacios de entretenimiento, sino también como ámbitos para difundir la producción cultural y fortalecer la identidad de cada comunidad.

El turismo y el movimiento económico detrás de la temporada

La programación apunta a aprovechar la circulación de visitantes que se produce durante los meses de verano en los principales destinos neuquinos.

La combinación de eventos deportivos, festivales, gastronomía y actividades culturales puede favorecer la distribución del movimiento turístico entre distintas localidades, más allá de los destinos tradicionalmente elegidos para las vacaciones.

En ese esquema, las fiestas populares tienen un papel particular: convocan visitantes durante fechas específicas y generan demanda para servicios de alojamiento, transporte, gastronomía y comercio.

La experiencia de temporadas anteriores muestra el potencial de estos acontecimientos. Por ejemplo, la Fiesta Nacional de la Confluencia convocó a 1.450.000 personas en su última edición, mientras que las celebraciones del interior también registraron importantes niveles de participación.

El desafío para la próxima temporada será articular esa convocatoria con la capacidad de los destinos para recibir visitantes y ofrecer servicios durante los períodos de mayor demanda.

Cómo seguirá el Plan de Verano Neuquino 2027

Con el lanzamiento de la agenda, el Gobierno provincial presentó los principales lineamientos de una temporada que combinará actividades en la capital y el interior.

La programación general contempla propuestas hasta febrero de 2027, mientras que el calendario de fiestas populares se extenderá hasta marzo. La información presentada todavía no incluye un cronograma completo con fechas, horarios y sedes de cada actividad.

En las próximas semanas se espera conocer más detalles de las propuestas deportivas, culturales y recreativas, además de la agenda específica de cada localidad.

La convocatoria estará dirigida tanto a los residentes como a los turistas que elijan Neuquén para sus vacaciones, con actividades que buscarán combinar entretenimiento, identidad cultural y desarrollo turístico.