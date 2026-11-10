Neuquén tendrá su Día Provincial de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: cuándo se celebrará

Neuquén tendrá cada 3 de noviembre el Día Provincial de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, luego de que la Legislatura provincial aprobara la Ley 3583. La iniciativa busca reconocer la trayectoria científica y educativa de la provincia y visibilizar el trabajo de investigadores, instituciones y profesionales que generan conocimiento.

La fecha fue elegida en conmemoración del 3 de noviembre de 1964, cuando se promulgó la ley que creó la Universidad del Neuquén, institución que posteriormente dio origen a la actual Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

La nueva jornada también apunta a fortalecer el vínculo entre la producción científica, el desarrollo tecnológico y las necesidades de las comunidades neuquinas, además de promover oportunidades para las nuevas generaciones.

Por qué se eligió el 3 de noviembre

La elección de la fecha tiene un fundamento histórico. El 3 de noviembre de 1964 se promulgó la Ley provincial 414, que creó la Universidad del Neuquén. Aquella institución fue el punto de partida de un proceso de desarrollo académico que años más tarde se consolidó con la creación de la Universidad Nacional del Comahue.

La decisión legislativa busca recuperar ese antecedente y reconocer el aporte de las universidades, los centros de investigación y los profesionales que contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de Neuquén.

El reconocimiento también apunta a despertar vocaciones científicas, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, y acercar las herramientas de la innovación a jóvenes de distintas localidades.

Qué dijeron ANIDE y la diputada que impulsó el proyecto

El secretario ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perren, destacó que la nueva fecha permitirá visibilizar el potencial científico y tecnológico existente en la provincia.

Que Neuquén cuente con un Día Provincial de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es una oportunidad para reconocer y poner en valor la riqueza científica y tecnológica de nuestro territorio", expresó.

Perren sostuvo que uno de los desafíos es fortalecer la articulación entre los distintos actores del sistema científico y generar condiciones para que el conocimiento producido en Neuquén contribuya al desarrollo provincial.

"Estamos convencidos de que la ciencia debe construirse desde el territorio y ponerse al servicio de sus comunidades", agregó.

Por su parte, la diputada provincial Yamila Hermosilla, quien se desempeñó como miembro informante del proyecto, destacó la decisión de establecer una fecha de reconocimiento en un escenario de dificultades para el financiamiento de la investigación.

"En tiempos donde por ahí la ciencia no tiene mucha inversión, la provincia del Neuquén eligió poner en valor a nuestros científicos", señaló.

La legisladora también resaltó el impulso del gobernador Rolando Figueroa y el trabajo de ANIDE para reconocer a quienes investigan y desarrollar herramientas que permitan acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones.

Cuántas personas trabajan en investigación y desarrollo en Neuquén

La creación de esta jornada tiene como trasfondo un sistema científico-tecnológico que ya cuenta con capacidades instaladas en diferentes instituciones de la provincia.

Un relevamiento del Observatorio Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, difundido por ANIDE en 2026, identificó 1.826 personas dedicadas a la investigación y el desarrollo en Neuquén.

El mismo estudio determinó que las mujeres representan el 53,3% de ese personal, un dato que permite dimensionar la participación femenina en la producción de conocimiento provincial.

Ese entramado comprende universidades, organismos científicos, instituciones públicas y equipos de investigación que trabajan en distintas áreas.

La importancia de la nueva efeméride está, precisamente, en dar visibilidad a ese trabajo y fortalecer la conexión entre la investigación, las necesidades sociales y las actividades productivas.

La ciencia como herramienta para el desarrollo provincial

La iniciativa se vincula con una política que busca que la investigación no quede limitada al ámbito académico, sino que pueda convertirse en respuestas concretas para los problemas de cada región.

En esa línea, ANIDE impulsa el programa Ciencia en Territorio, que promueve proyectos de investigación, desarrollo e innovación en articulación con universidades, organismos científicos, instituciones y actores sociales y productivos.

Entre las iniciativas que se desarrollan bajo esa perspectiva hay investigaciones vinculadas con el aprovechamiento de residuos, la producción, el ambiente y la búsqueda de soluciones tecnológicas para distintas comunidades neuquinas.

La institucionalización del Día Provincial de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Neuquina incorpora así una nueva herramienta de reconocimiento y divulgación para un sector que busca ampliar su presencia y su impacto en el territorio.

Qué cambia a partir de la Ley 3.583

Con la aprobación de la Ley 3.583, el 3 de noviembre queda establecido como una fecha permanente en el calendario provincial para reconocer la actividad científica y tecnológica.

La jornada permitirá visibilizar las investigaciones que se realizan en Neuquén, promover el acercamiento de la sociedad al conocimiento y estimular nuevas vocaciones entre estudiantes y jóvenes.

El desafío será que el reconocimiento tenga continuidad en actividades concretas, oportunidades de formación, articulación institucional y herramientas que permitan sostener el desarrollo científico.

La provincia ya cuenta con una fecha para destacar a su comunidad científica. El próximo paso será consolidar ese reconocimiento a través de acciones que acerquen la innovación a cada región.