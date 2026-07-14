El universo de las partículas elementales parece estar muy lejos de una escuela secundaria neuquina. Sin embargo, para Nahir Serrudo, ese recorrido ya comenzó. En pocos días emprenderá un viaje a Suiza, donde participará de una de las capacitaciones para docentes más prestigiosas del mundo en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN).

La escena tiene algo de simbólico: una profesora que todos los días explica fenómenos naturales a sus estudiantes caminará por los pasillos del laboratorio donde científicos de distintos países buscan responder algunas de las preguntas más profundas sobre el origen del universo. Pero su objetivo no termina allí. La verdadera misión comenzará cuando regrese a Neuquén.

"Para llegar a esta instancia tuvimos que atravesar una serie de entrevistas y presentar propuestas sobre cómo íbamos a trasladar los saberes y todo lo que vamos a aprender allá", contó Nahir en diálogo con Entretiempo por AM550. Esa idea de compartir el conocimiento fue uno de los ejes centrales de la selección.

La docente explicó que el desafío no consiste únicamente en adquirir nuevos conocimientos científicos, sino en encontrar la manera de convertir conceptos complejos en experiencias de aprendizaje cercanas para otros educadores y para sus estudiantes.

"La idea es pensar qué vamos a traer de allá y cómo esos conocimientos pueden enriquecer nuestra formación. En mi caso, desde la didáctica y la pedagogía, el objetivo es generar propuestas para la formación de otros docentes, para que esta experiencia no quede solamente en el aula con mis estudiantes", afirmó.

Un viaje hacia el corazón de la ciencia

Serrudo viajará junto a otra docente neuquina después de superar un proceso de evaluación que incluyó antecedentes académicos, entrevistas y proyectos de transferencia educativa.

La capacitación forma parte del Spanish Teacher Programme 2026, organizado por el CERN. En esta edición, la Universidad Nacional del Comahue fue la única institución argentina con cupos asignados, gracias a una iniciativa impulsada junto al Gobierno de Neuquén, la Facultad de Ingeniería, la Agencia de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) y la Subsecretaría de Juventud.

Durante una semana participarán de conferencias, talleres y recorridos por instalaciones científicas de referencia internacional, entre ellas el Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

"El CERN es un centro de física donde se hace ciencia de primer nivel. Es como una pequeña ciudad donde funciona uno de los aceleradores de partículas más grandes que existe, ubicado a unos cien metros bajo tierra", explicó. Allí, agregó, investigadores de todo el mundo trabajan para comprender fenómenos que no pueden observarse a simple vista.

"Se trabaja sobre cómo descubrir aquello que es invisible. Cuando hablamos de radiación y de fenómenos tan abstractos, el desafío es cómo llevar esos conceptos al aula", resumió.

La ciencia cobra sentido cuando se conecta con la realidad

Aunque la física de partículas parezca lejana para muchos adolescentes, Serrudo asegura que la curiosidad aparece rápidamente cuando la ciencia dialoga con la vida cotidiana. "Cuando interviene la tecnología, los estudiantes se interesan muchísimo", aseguró.

Desde hace varios años desarrolla proyectos vinculados con problemáticas ambientales, participa en ferias de ciencias y coordina iniciativas donde los alumnos investigan situaciones que atraviesan su propia ciudad.

"Cuando esas problemáticas se relacionan con su realidad y ellos pasan a formar parte del proyecto, la respuesta siempre es muy buena", explicó. Uno de esos trabajos nació en el Club de Ciencias La Chispa, que funciona en el CPEM Nº 46.

Allí, estudiantes investigaron las llamadas islas de calor urbano utilizando aplicaciones tecnológicas para medir la temperatura superficial y subir la información a plataformas digitales. "Los estudiantes recolectaron datos, analizaron la importancia de los árboles, el rol de las nubes y cómo impactan sobre el clima", relató.

El proyecto luego fue presentado en la Feria de Ciencias, donde los propios alumnos compartieron los resultados de la investigación. La docente destacó que "la recepción fue muy buena porque ellos no solo participaron de la investigación, sino que además pudieron comunicar sus resultados".

El conocimiento que vuelve a casa

Para Nahir, el verdadero valor de esta experiencia no estará solamente en visitar uno de los centros científicos más importantes del planeta, sino en convertir ese aprendizaje en nuevas oportunidades para otros docentes.

"Estamos hablando de una ciencia interdisciplinaria, donde la física, la química y la biología trabajan de manera conjunta, pero también donde se promueve el desarrollo del pensamiento crítico", señaló.

La profesora está convencida de que ese camino puede despertar aún más vocaciones científicas. "Los estudiantes realmente se entusiasman con estas propuestas y creo que, con todas las herramientas nuevas que vamos a traer desde el CERN, ese interés va a ser todavía mayor", afirmó.

En apenas unos días caminará por los laboratorios donde se intenta comprender cómo está construido el universo. Después regresará a Neuquén con otro desafío: demostrar que la ciencia más compleja también puede encontrar un lugar en un pizarrón, en un laboratorio escolar o en la curiosidad de un estudiante que, por primera vez, descubre que hacerse preguntas también puede cambiar el mundo.









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