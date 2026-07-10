Con apoyo de Provincia, docentes de la UNCo participarán en Suiza de un programa internacional de formación científica

Dos docentes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fueron seleccionadas para participar del Spanish Teacher Programme 2026, una iniciativa internacional de formación científica organizada por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), que se desarrollará en la ciudad de Ginebra, Suiza. Se trata de Roxana Belén Alvian Yañez y Nahir Marisel Serrudo, docentes vinculadas a la Facultad de Ingeniería de la UNCo, quienes viajarán con acompañamiento de la Provincia de Neuquén para formar parte de una propuesta que reúne a educadores de ciencias de distintos países.

La capacitación del Spanish Teacher Proramme 2026 busca acercar a docentes de nivel superior y medio a los avances de la investigación científica internacional, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de disciplinas como física, tecnología e ingeniería.

El respaldo provincial para potenciar la educación científica neuquina

La participación de las docentes cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén, a través de políticas destinadas a promover la formación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.

Desde la Provincia destacaron la importancia de generar oportunidades para que profesionales neuquinos puedan acceder a espacios de capacitación de alcance global y luego trasladar esos conocimientos al sistema educativo local.

La iniciativa se enmarca en una estrategia que apunta a fortalecer el vínculo entre universidades, organismos científicos y sectores productivos, en una provincia donde la innovación tecnológica tiene un rol creciente por el desarrollo energético, la industria asociada a Vaca Muerta y la expansión de la economía del conocimiento.

Una experiencia en el corazón de la investigación científica mundial

El Spanish Teacher Programme 2026 permitirá que las docentes participen de actividades académicas en el CERN, uno de los centros de investigación científica más reconocidos del mundo.

Durante la estadía en Ginebra tendrán acceso a conferencias, talleres y encuentros con investigadores especializados, además de conocer de cerca los proyectos que se desarrollan en el organismo europeo.

El CERN es reconocido internacionalmente por sus investigaciones en física de partículas y por albergar el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), una de las infraestructuras científicas más importantes construidas hasta la actualidad.

Ciencia, tecnología y educación como ejes del desarrollo neuquino

La participación de Alvian Yañez y Serrudo en el programa del CERN refleja el crecimiento de las políticas orientadas a fortalecer la ciencia y la innovación en Neuquén. Dos áreas que florecen en las aulas de la UNCo a paso firme.

La articulación entre el Estado provincial, la universidad pública y organismos internacionales permite ampliar las oportunidades de formación para profesionales de la región y consolidar redes de cooperación que pueden generar nuevos proyectos educativos y tecnológicos. La posibilidad que estas dos docentes tendrán es una muestra de los frutos del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.