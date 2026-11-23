En Neuquén, saber nadar es mucho más que aprender un deporte: también es una herramienta para cuidar la vida. En una provincia rodeada de ríos, lagos y espejos de agua, contar con espacios adecuados para aprender, entrenar y disfrutar de la natación se convirtió en una prioridad de la política deportiva provincial.

Con esa mirada, el Gobierno impulsa el Plan Provincial de Natatorios a partir del programa Neuquén Vive. El objetivo es que cada región cuente al menos con un natatorio cubierto, acompañado por piletas de menores dimensiones en otras localidades para fomentar la práctica de esta disciplina.

“Somos una provincia de ríos y lagos: aprender a nadar es seguridad, es prevención, es salvar vidas”, remarcó el gobernador Rolando Figueroa al fundamentar la importancia de estas inversiones. El mandatario sostuvo que la natación no debe pensarse únicamente desde la competencia, sino también como un conocimiento fundamental para quienes viven en un territorio donde el agua forma parte del paisaje, la identidad y la vida cotidiana.

En ese sentido, destacó que resulta indispensable generar espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan aprender a nadar en condiciones seguras. Se trata de una actividad que puede practicarse durante toda la vida, desde la primera infancia hasta la adultez mayor, y que combina formación, recreación, salud y prevención.

Uno de los pasos más importantes de esta política será la construcción del primer natatorio olímpico de Neuquén y de toda la Patagonia. Durante la apertura de ofertas de la licitación, que contó con cinco empresas interesadas, Figueroa anunció que “antes de fin de año vamos a estar construyendo el primer natatorio olímpico del sur argentino”.

El proyecto de una pileta olímpica

La obra se levantará en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital, con una inversión oficial de 53.260 millones de pesos y un plazo de ejecución de 720 días. El proyecto contempla una pileta olímpica de 50 metros por 25, con diez andariveles, otra piscina de 25 por 12,50 metros, vestuarios, gimnasio, espacios técnicos y sectores destinados al público.

La infraestructura permitirá que los deportistas neuquinos puedan entrenar y competir en condiciones reglamentarias sin tener que viajar a otras provincias. También abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo de competencias nacionales e internacionales y para la formación de futuras generaciones de nadadores.

El plan no se limita a la capital neuquina, el proyecto general contempla nuevas piletas y complejos en San Martín de los Andes, Zapala, Andacollo, Rincón de los Sauces y Piedra del Águila. La propuesta forma parte de una estrategia de infraestructura deportiva que también contempla la ejecución de 25 centros deportivos comunitarios en distintos puntos de la provincia.

De este modo, Neuquén busca transformar el acceso al deporte en una política de alcance territorial. Más piscinas significan más oportunidades para aprender, más espacios de encuentro para las familias y mejores condiciones para formar deportistas. Pero, sobre todo, representan una inversión en seguridad y prevención: porque en una provincia de ríos y lagos, saber nadar puede marcar la diferencia.