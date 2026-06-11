Se aprueba la ley de Figueroa para apoyar a estudiantes deportistas en sus estudios

La provincia del Neuquén dio un paso histórico en materia de educación y deporte con la aprobación de la ley que crea el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, una iniciativa que se suma a una agenda de políticas públicas que prioriza el desarrollo deportivo y educativo en todo el territorio.

Qué busca el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas

La normativa busca asegurar la continuidad, permanencia y finalización de los estudios de deportistas federados, de alto rendimiento y en proyección, brindándoles herramientas para compatibilizar las exigencias de entrenamientos, viajes y competencias con sus obligaciones escolares.

La ley, aprobada este miércoles en general, fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1° de marzo y establece un marco normativo que permitirá acompañar, de manera equitativa, las trayectorias educativas de quienes representan a Neuquén en distintos escenarios deportivos.

De esta manera, la provincia reconoce una realidad que durante años afectó a cientos de jóvenes: la necesidad de elegir entre sostener una carrera deportiva o continuar estudiando. La nueva ley elimina esa disyuntiva y promueve condiciones para que ambos caminos se fortalezcan mutuamente.

Se destacó que la aprobación de esta ley posiciona a Neuquén como una de las provincias pioneras en el país en la construcción de políticas públicas que integran educación y deporte.

La mirada de las autoridades

La ministra de Codermatz remarcó que “con esta ley ningún chico o chica tendrá que elegir entre el deporte y la escuela”. Subrayó además que el objetivo no es generar privilegios, sino igualdad de oportunidades: “No se trata de dar un beneficio extra, sino de igualar y fortalecer las oportunidades para que puedan concretar sus estudios como corresponde”.

Por su parte Villone destacó que “cada deportista que representa a Neuquén tiene un sueño y un enorme esfuerzo detrás. Esta ley reconoce esa realidad y les da la posibilidad de proyectar su futuro sin resignar su formación académica. Estamos construyendo una provincia donde el deporte tenga el lugar estratégico que merece en la formación de nuestros jóvenes y en el crecimiento de nuestras comunidades”.

Esta medida se suma a otras políticas impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo deportivo, como las Becas Deportivas y los programas de acompañamiento a instituciones y atletas, consolidando una visión integral que entiende al deporte como una herramienta de inclusión, formación y crecimiento personal.