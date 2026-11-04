Vuelos sanitarios en Neuquén: reclaman un helipuerto para agilizar las emergencias y salvar vidas

La necesidad de contar con un espacio habilitado para aterrizajes quedó en evidencia durante el último fin de semana, cuando Neuquén realizó tres vuelos sanitarios para trasladar a pacientes en estado crítico. Los operativos incluyeron a una embarazada de 30 semanas desde Junín de los Andes, un niño con una afección respiratoria grave desde Chos Malal y un hombre que había sufrido un infarto en Piedra del Águila. Los tres fueron derivados a centros de mayor complejidad de la capital provincial.

A partir de esa experiencia, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, planteó la necesidad de disponer de un espacio amplio y seguro en la ciudad. Entre las alternativas que se analizarán mencionó un sector de Rincón de Emilio y la posibilidad de utilizar el helipuerto de una clínica privada, opción que deberá ser evaluada mediante un ejercicio operativo para determinar si permite reducir los tiempos de acceso.

Alejo Guerrero, jefe de instructores del Aeroclub de Neuquén, brindó detalles sobre la importancia de contar con esta infraestructura en el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550. Explicó que la provincia tiene dos helicópteros a través de la Dirección Provincial de Aeronáutica y cuenta con cinco o seis pilotos experimentados, algunos con trayectoria en el Ejército y la Fuerza Aérea. Sin embargo, remarcó que disponer de un espacio adecuado permitiría agilizar las operaciones.

La ciudad no tiene actualmente un helipuerto habilitado en la zona céntrica para traslados de emergencia.

El instructor aclaró que habilitar un helipuerto no consiste simplemente en delimitar una superficie y colocar una letra H. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) establece requisitos específicos que contemplan las maniobras de aproximación, las condiciones del terreno y la presencia de obstáculos cercanos, como luminarias, construcciones y tendidos eléctricos. Según explicó, días atrás se realizó una operación puntual en un espacio de la ciudad, luego de que el piloto verificara previamente las condiciones de seguridad.

Guerrero también señaló que en Neuquén no existen escuelas para formar pilotos de helicóptero. Actualmente, esa capacitación se realiza en Buenos Aires y Córdoba, ya que los costos de instrucción y mantenimiento son considerablemente más elevados que los de la aviación tradicional. Según detalló, la hora de vuelo para formarse como piloto de helicóptero cuesta aproximadamente seis veces más que la de avión, una diferencia que limita la demanda y la posibilidad de desarrollar una escuela local.

El crecimiento de Vaca Muerta impulsó una mayor demanda de servicios de transporte aéreo en la región.

Por último, destacó que el crecimiento de Vaca Muerta genera un mayor movimiento aéreo en la región, tanto para traslados sanitarios como ejecutivos. No obstante, explicó que buena parte de los servicios con helicópteros se contratan a empresas de Buenos Aires. También recordó que los aviones tuvieron un papel importante en situaciones recientes, como los cortes de rutas por las lluvias, cuando permitieron trasladar pacientes y personal petrolero hacia distintas localidades de la provincia.

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