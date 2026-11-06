Para salvar una vida: sufrió un infarto y un vuelo lo trasladó desde Chos Malal a Neuquén

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) participó este viernes en el traslado sanitario de un hombre de 69 años que había sufrido un infarto agudo de miocardio (IAM) en Chos Malal. La derivación se realizó en helicóptero hasta Neuquén capital, donde continuó la atención médica.

Cómo fue el operativo que permitió salvar la vida de un hombre infartado en Chos Malal

La solicitud se recibió durante las primeras horas de la mañana. A partir de ese requerimiento, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos coordinó la preparación sanitaria de la aeronave, que ya se encontraba apostada en el norte neuquino.

El helicóptero despegó alrededor de las 10 y aterrizó aproximadamente a las 11:10 en el Parque Jaime de Nevares, en Neuquén capital. Desde allí, una ambulancia del SIEN trasladó al paciente hasta la Clínica Leben Salud.

Al momento de su llegada al establecimiento, el hombre se encontraba consciente y hemodinámicamente estable, según la información oficial difundida sobre el procedimiento.

La aeronave aterrizó en el Parque Jaime de Nevares de Neuquén capital - Foto: Secretaría de Emergencias y Riesgos

El helicóptero estaba apostado en el Norte neuquino

La aeronave había sido instalada días atrás en Chos Malal como parte del despliegue preventivo de recursos aéreos dispuesto por el Gobierno provincial.

La medida buscó fortalecer la capacidad de respuesta ante distintas contingencias, especialmente los incendios forestales y las emergencias que pudieran surgir en el contexto de las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño.

En este caso, la disponibilidad del helicóptero permitió utilizar el recurso para una emergencia médica y concretar el traslado de un paciente que necesitaba atención en Neuquén capital.

Los vuelos sanitarios y la atención de emergencias en Neuquén

La distancia entre las localidades del interior y los centros médicos de mayor complejidad convierte a los traslados aéreos en una herramienta importante para responder ante situaciones críticas.

No es la primera vez que la provincia recurre a este mecanismo. Durante el último fin de semana de octubre, tres emergencias médicas movilizaron vuelos sanitarios desde Piedra del Águila, San Martín de los Andes y Chos Malal. Entre los pacientes trasladados había un hombre que había sufrido un infarto, una embarazada de 30 semanas y un niño con una afección respiratoria grave.

En esos procedimientos, los pacientes fueron derivados al Hospital Provincial Castro Rendón.

La importancia de la coordinación entre los equipos

Cada vuelo sanitario requiere articular la respuesta médica con la disponibilidad de la aeronave, las condiciones de vuelo y la logística terrestre para completar la derivación.

En este operativo intervinieron la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y el SIEN. La ambulancia permitió completar el recorrido desde el Parque Jaime de Nevares hasta la Clínica Leben Salud.

La utilización de un helicóptero que ya estaba en la región norte permitió responder a una necesidad sanitaria sin tener que trasladar previamente la aeronave desde otra base.