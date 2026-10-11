Neuquén tiene dos de los cinco boletos de colectivo más caros del país: cuánto cuesta viajar

Dos ciudades de Neuquén se encuentran entre las cinco localidades con los boletos mínimos de colectivo más caros de la Argentina, según un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

San Martín de los Andes ocupa el segundo puesto a nivel nacional, con una tarifa de $2.900, mientras que Centenario aparece en el quinto lugar, con un boleto mínimo de $2.478.

El ranking es encabezado por Pinamar, donde viajar en colectivo cuesta como mínimo $3.176. La diferencia con el boleto más económico relevado en el país supera los $2.400: los servicios de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen una tarifa mínima de $743.

Cuáles son las ciudades con los colectivos más caros

Después de Pinamar y San Martín de los Andes aparece Pergamino, con una tarifa mínima de $2.784.

El cuarto puesto corresponde a Eldorado, donde el boleto cuesta $2.500, seguido por Centenario con $2.478.

El listado de las diez tarifas más elevadas queda conformado de la siguiente manera:

Pinamar: $3.176 San Martín de los Andes: $2.900 Pergamino: $2.784 Eldorado: $2.500 Centenario: $2.478 Partido de la Costa: $2.410 Bariloche: $2.333 Orán: $2.200 Rosario: $2.150 Córdoba: $2.150

En el caso del Partido de la Costa, la tarifa aumentó 20,02% respecto de septiembre, mientras que Rosario aplicó una suba mensual del 25%.

El relevamiento muestra así una fuerte dispersión entre los valores que pagan los pasajeros dependiendo de la ciudad y del esquema de transporte de cada jurisdicción.

El AMBA, entre los boletos más baratos

En el extremo opuesto aparece el AMBA, que mantiene algunas de las tarifas mínimas más económicas. Los colectivos de jurisdicción nacional tienen un boleto inicial de $743, el menor valor del relevamiento.

Para los servicios correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa mínima alcanza los $920, luego de un incremento del 3,66% frente a septiembre.

En la provincia de Buenos Aires, el mínimo llega a $1.215, tras una suba mensual del 4,39%.

Entre las ciudades con tarifas más bajas también aparecen Ramallo ($950), La Rioja ($1.000), Villa Mercedes ($1.000), General Pico ($1.000), Comodoro Rivadavia ($1.114) y San Luis ($1.200).

La diferencia entre los extremos es considerable: el boleto mínimo de Pinamar cuesta más de cuatro veces el valor de la tarifa nacional del AMBA.

Menos pasajeros y subsidios en retroceso

El informe de Aaeta también muestra cambios en el funcionamiento del transporte del AMBA. Durante septiembre de 2026, el promedio diario en jornadas hábiles fue de 8.232.858 pasajeros, frente a 9.158.089 en el mismo período de 2025.

Esto representa una caída del 10,1%, equivalente a unos 925.000 pasajeros menos por día. La reducción también se registró durante los fines de semana: los sábados la cantidad de usuarios bajó 12,1% interanual y los domingos, 9,8%.

Si se amplía la comparación, los viajes mensuales pasaron de 241 millones en agosto de 2022 a 200 millones en agosto de 2026, una reducción del 17%.

Al mismo tiempo, el costo que afronta directamente el usuario aumentó. Medido en pesos constantes de agosto de 2026, pasó de $244 a $794 por pasajero, un incremento real del 225%.

Los subsidios, en cambio, se redujeron en términos reales un 37%, desde $332.000 millones hasta $208.000 millones. Como consecuencia, mientras en agosto de 2022 los pasajeros financiaban alrededor del 15% del costo total del sistema, actualmente esa participación alcanza el 43%.

El escenario muestra una fuerte diferencia territorial en el precio del transporte urbano: mientras el AMBA conserva los boletos mínimos más bajos del país, San Martín de los Andes y Centenario ubican a Neuquén con dos ciudades dentro de los cinco primeros lugares del ranking nacional.