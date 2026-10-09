Quedan lugares disponibles en los hoteles de la ciudad de Neuquén para este fin de semana largo, con un nivel de reservas que ronda entre el 50% y el 60% en los establecimientos de la región. Sin embargo, el panorama cambia por completo a partir del lunes 19 de octubre, cuando la Exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 convocará a miles de personas y dejará sin disponibilidad a la hotelería de Neuquén y localidades cercanas.

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, Joaquín García González, analizó el movimiento turístico y las expectativas del sector durante una entrevista en La Primera Mañana, por AM550. Según explicó, el fin de semana largo genera expectativas por el movimiento de visitantes de localidades cercanas, mientras que la exposición energética representa uno de los acontecimientos de mayor impacto para la actividad hotelera y gastronómica de la provincia.

Fin de semana largo: reservas moderadas y turismo de cercanía

García González explicó que Neuquén capital se consolidó como un punto de atracción para quienes viven en otras localidades de la provincia y aprovechan los días de descanso para pasear, salir a comer o realizar compras.

“Neuquén tiene ese atractivo para la gente de cercanía”, afirmó. No obstante, advirtió que las condiciones climáticas pueden influir en la decisión de viajar y en la cantidad de visitantes que llegan a la ciudad. También mencionó que algunos eventos previstos fueron postergados debido al mal tiempo.

Aun así, destacó el crecimiento del turismo interno y el movimiento que genera la oferta gastronómica local. “Vemos que tenemos una gastronomía muy fuerte, muy atractiva y la gente quiere acercarse”, sostuvo.

El titular de la asociación consideró que la capital neuquina atraviesa una transformación en su perfil turístico. Aunque la actividad energética continúa siendo uno de los principales motores de la hotelería, señaló que la ciudad comenzó a consolidar otros atractivos, vinculados con la naturaleza, los espacios al aire libre y la facilidad de acceso.

Todo reservado

El escenario será muy diferente a partir del lunes 19 de octubre, cuando comience la Exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 en el Espacio DUAM de Neuquén. El encuentro se extenderá hasta el jueves 22 y reunirá a empresas, profesionales e inversores vinculados con la industria energética.

García González definió a la exposición como “el evento corporativo más importante que tiene Neuquén” por su capacidad para movilizar la hotelería y la gastronomía. Según indicó, la demanda comienza a crecer con mucha anticipación y, en esta oportunidad, ya desde febrero o marzo gran parte de las plazas de alojamiento de Neuquén, Plottier, Centenario y General Roca estaban reservadas.

“No hay lugar por ningún lado”, afirmó al describir el panorama previsto para esas fechas. Además, recomendó a quienes no necesiten viajar específicamente por la exposición que consideren postergar su visita, debido a la elevada demanda que suele generar el encuentro.

El dirigente explicó que la capacidad hotelera regional resulta insuficiente cuando se concentra una convocatoria de estas características. Por eso, planteó la posibilidad de que este tipo de eventos se realice con mayor frecuencia en la provincia. “Yo creo que tendríamos que tener dos o tres tipos de eventos por año. Nos ayudaría muchísimo al sector”, expresó entre risas.

¿Faltan hoteles en Neuquén? La mirada del sector turístico

Ante la posibilidad de ampliar la oferta de alojamiento, García González aclaró que, a su entender, la ciudad cuenta con establecimientos de distintas categorías y alternativas para diferentes presupuestos. Consideró que la saturación responde principalmente a la magnitud excepcional de la exposición energética y no necesariamente a una falta permanente de plazas.

“Cuando viene un evento de este tipo genera tanta demanda que colapsa”, explicó. Sin embargo, remarcó la importancia de que la AOG Patagonia se realice en Neuquén, por su relación directa con la actividad energética y las oportunidades de inversión que genera.

El presidente de la asociación también destacó que la capital provincial está ampliando su atractivo más allá del turismo corporativo. Mencionó los espacios al aire libre, la belleza natural, la posibilidad de disfrutar de actividades gratuitas y las buenas conexiones aéreas y terrestres como factores que favorecen la llegada de visitantes.

“Creo que se fundan muchas cosas para que nos convirtamos en un destino turístico cada vez más importante”, concluyó.

Así, mientras la hotelería todavía dispone de habitaciones para el próximo fin de semana largo, la llegada de la exposición energética anticipa jornadas de ocupación prácticamente plena en Neuquén y parte de la región, con un fuerte impacto también en bares, restaurantes y otros servicios turísticos.