Neuquén apuesta a sus ríos: infraestructura y turismo transforman la costa de la capital

El crecimiento del Paseo Costero comenzó a modificar la oferta recreativa y turística de la ciudad de Neuquén. Con más de 35 kilómetros de espacio público desarrollado sobre los ríos Limay y Neuquén, la capital incorporó nuevos sectores destinados al turismo, el deporte, la gastronomía y las actividades al aire libre.

El corredor reúne espacios como Península Hiroki, Isla 132 y Parque Agreste, que se integran a una oferta compuesta por áreas naturales, deportivas, culturales, gastronómicas y recreativas. El objetivo es fortalecer la relación de la ciudad con sus dos ríos.

Durante su repaso de los 1.000 días de gestión, el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que “el turismo es una nueva economía para la ciudad” y destacó la necesidad de acompañar el crecimiento de esa actividad mediante infraestructura social y urbana.

En los últimos tres años se aceleraron las inversiones sobre la costa. El sistema pasó de los 1,4 kilómetros de paseo costero sobre el Limay a superar los 35 kilómetros en septiembre de 2026, incluyendo más de tres kilómetros de nuevos espacios públicos desarrollados sobre el río Neuquén.

Las intervenciones permitieron incorporar bicisendas, senderos, miradores, iluminación, mobiliario urbano y mejoras de accesibilidad. De esa manera, nuevos sectores ribereños quedaron incorporados al circuito de actividades cotidianas y turísticas de la capital.

El desarrollo urbano fue acompañado por inversiones provinciales en infraestructura hídrica, destinadas a mejorar el escurrimiento, recuperar cauces y disminuir riesgos vinculados con las crecidas. Estas intervenciones permitieron sostener la expansión del corredor costero.