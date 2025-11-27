La corporación china Sany, una de las fabricantes de equipamiento para Oil & Gas más grandes del mundo, anunció su desembarco estratégico en Argentina y realizará el lanzamiento oficial de su marca el próximo 4 de diciembre, a partir de las 14:30 horas, en el Hotel Hilton.

El evento reunirá a empresas de servicios, operadores del sector, autoridades gubernamentales y representantes de cámaras vinculadas a la industria hidrocarburífera, quienes conocerán de primera mano la propuesta integral de la compañía. Durante la jornada, Sany ofrecerá una presentación institucional, exhibirá sus líneas de productos y detallará las oportunidades de negocios que proyecta desarrollar en el país.

Según adelantaron desde la firma, la decisión de desembarcar en Argentina está directamente relacionada con el crecimiento sostenido de Vaca Muerta, uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. La reciente construcción del oleoducto y el gasoducto que fortalecerán la capacidad exportadora del país incrementaron el atractivo para nuevas inversiones del sector.

Con una amplia trayectoria global y presencia en múltiples mercados, Sany buscará posicionarse como un actor clave en la provisión de tecnología y equipamiento para las operaciones energéticas locales, en un contexto de fuerte expansión del segmento. El lanzamiento marcará el primer paso para consolidar alianzas estratégicas y explorar desarrollos que acompañen el ritmo de crecimiento de la industria.