La Municipalidad de Neuquén dio inicio este viernes 30 de octubre a la tercera edición del Festival del Gin con una propuesta al aire libre que combina los mejores sabores regionales con un paisaje natural inmejorable: la luna llena sobre el río Neuquén vista desde el Parque del Este. El evento continuará durante la jornada del sábado desde las 18.

La jornada comenzó marcada por un clima ideal que permitió a los visitantes disfrutar de la costa en todo su esplendor, dejando atrás la inestabilidad de los días previos. El predio ribereño fue adaptado con un diseño en diferentes niveles para optimizar el recorrido peatonal y aprovechar la topografía.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, celebró la apertura y brindó detalles. "Acá te vas a encontrar con más de 13 destilerías en lo que podés ver en esta explanada y más abajo hay tres más", describió sobre la disposición de los emprendedores.

La oferta gastronómica se integró plenamente al paisaje mediante la participación activa de los productores agrupados en Confluencia de Sabores. Los distintos carros se ubicaron estratégicamente para garantizar la comodidad del público a la hora de elegir su menú de cena. "Vas a poder disfrutar distintos sabores en Confluencia de Sabores con los distintos carros", graficó el funcionario del municipio. A esto agregó que el diseño permite una circulación fluida ya que "tenés en la parte de arriba y también tenés en la parte de abajo".

Música, tragos y un entorno natural privilegiado, algunas de las propuestas para disfrutar del evento.

Uno de los aspectos más destacados de esta tercera edición es la fuerte apuesta por la inclusión alimentaria y la diversidad de opciones para toda la familia. La organización planificó alternativas específicas para que todas las personas puedan compartir el momento sin ningún tipo de restricciones. "Si no te gusta el gin, también tenés bebidas sin alcohol, tenés licuados, tenés un montón de variantes", afirmó Cayol sobre la versatilidad de la carta disponible en los estands.

Además, sumó la importancia de contemplar dietas especiales en los carritos que acompañan el evento. "También tenés comida vegana, comida para sin TACC, así que todo el que quiera venir a disfrutar, puede hacerlo", aseguró.

El esparcimiento cuenta con una ambientación musical constante que acompaña a los vecinos mientras recorren el sector ribereño. Para ello, se dispuso una estructura central que conecta visualmente los diferentes niveles del parque y centraliza la atención. "Al medio tenés un tarimado, digamos, es un poquito más chico que un escenario, pero es un tarimado donde está el DJ, va a haber música toda la noche", detalló el titular de la cartera turística.

También se despliega el tradicional mercado, un espacio pensado para adquirir botánicos y complementos. Los productos regionales allí comercializados enriquecen la experiencia integral de quienes degustan la coctelería patagónica.

Más de 15 destilerías participan del encuentro con una amplia variedad de gin y cócteles para degustar.

El acceso al predio está completamente liberado para garantizar que todos los habitantes de la capital puedan ser parte. "Esto es libre y gratuito, no hay costo en la entrada", remarcó Cayol. Y aclaró cómo funciona la dinámica comercial en el interior: "Lo único que sí obviamente las consumiciones, pero después puedes venir a disfrutar, no hace falta nada".

La naturaleza sumó su propio espectáculo a la inauguración, brindando una postal única para quienes decidieron acercarse a pasar la tarde frente a las aguas cristalinas. El pronóstico anticipa excelentes condiciones para el cierre del sábado, consolidando el perfil turístico de la ciudad. "Estamos en luna llena, sobre el río Neuquen va a salir la luna llena, así que están todos con la expectativa de hacer fotos para Instagram", concluyó el secretario sobre el imponente marco nocturno.

Quienes visiten el paseo encontrarán propuestas de destilerías consagradas que jerarquizan la oferta local con productos de nivel internacional. El abanico incluye estands con destilados premiados y marcas que se afianzan en la preferencia del público.

Como actividad complementaria, la Municipalidad mantiene vigente el recorrido nocturno en los flamantes minibuses que parten desde el punto de promoción institucional. Este servicio une el parque con el mirador del Balcón del Valle mediante salidas guiadas a las 20.30 y a las 22.30. Las personas interesadas en realizar este trayecto panorámico solo deben registrarse previamente y de manera gratuita en los puestos informativos del predio