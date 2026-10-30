La ciudad de Neuquén inaugurará este viernes la tercera edición del Festival del Gin, una propuesta que reunirá a productores regionales, gastronomía y música en vivo en el Parque del Este. El encuentro se desarrollará también el sábado 31 de octubre, de 18 a 24, con una experiencia al aire libre que busca consolidar la oferta turística y gastronómica de la capital neuquina.

El evento contará con la participación de 12 marcas y destilerías, entre ellas Zorro Colorado, 12 Veintiuno, Klover, Spirito Blu, Yunta, Natina Gin, Restinga, Chulengo Gin, Merle, Destilería Moretti, Carpano y Bulldog. El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó la calidad de la producción local y sostuvo que el festival logró autofinanciarse. “Tenemos un nivel de destilados en la ciudad que es tremendo, realmente de primer nivel”, afirmó.

Doce marcas y destilerías participarán del encuentro con bebidas artesanales elaboradas en la región.

La propuesta se completará con un espacio gastronómico de Confluencia de Sabores, que ofrecerá sándwiches de carnes ahumadas, pizzas de masa madre y otras opciones gourmet. También habrá un Mercado de Sabores con productos para acompañar las degustaciones, como botánicos y chocolates, en un circuito pensado para integrar la producción regional y la experiencia de los visitantes.

La música tendrá un lugar destacado durante las dos jornadas, con presentaciones de artistas de la región. Además, el público podrá sumarse a un recorrido nocturno gratuito en minibús desde el Parque del Este hasta el Balcón del Valle, con regreso al festival. Las salidas están previstas para las 20.30 y las 22.30, tanto el viernes como el sábado, con inscripción en el punto de promoción.

La propuesta gastronómica incluirá carnes ahumadas, pizzas de masa madre y productos para acompañar las degustaciones.

La organización busca fortalecer el perfil de Neuquén como destino turístico durante todo el año y dinamizar la actividad económica a través de eventos públicos. Según destacó Cayol, la ciudad prepara una agenda de actividades para noviembre y la temporada de verano, con propuestas culturales, deportivas y celebraciones al aire libre.

Agenda del Festival del Gin

Viernes 30 de octubre

19:00 — Nico Maissani & Agus Macedo

21:00 — Nicolás Jardel

Sábado 31 de octubre

19:00 — Nico Maissani & Agus Macedo

21:00 — Juli Valenzuela

Recorrido nocturno gratuito

Minibús desde el Parque del Este hasta el Balcón del Valle, con regreso al festival.

Salidas: 20:30 y 22:30, viernes y sábado.