El Festival Audiovisual Neuquén (FAN) inauguró su quinta edición con una sala llena en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), una programación de 88 producciones y un mensaje central: la cultura es una inversión y también una fuente de trabajo e identidad. El encuentro se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, con proyecciones y actividades gratuitas en distintos espacios de la ciudad.

Durante la apertura, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, repasó el crecimiento del festival, que nació durante la pandemia como una iniciativa para darles visibilidad a los realizadores audiovisuales. Según detalló, este año se presentaron alrededor de 700 piezas, con participación de 21 provincias. “La cultura no es gasto, es inversión”, afirmó, y sostuvo que las industrias culturales también generan empleo y deben ser defendidas.

María Pasqualini destacó el crecimiento del FAN y defendió el valor de la cultura como inversión y generadora de trabajo.

Pasqualini también destacó el trabajo conjunto entre el municipio, Radio y Televisión del Neuquén, Casa de las Leyes y la Secretaría de Cultura, entre otras instituciones. En ese sentido, remarcó que Neuquén cuenta con una escuela de cine y una Ley de Cine, herramientas que acompañan el desarrollo del sector. “Somos una ciudad muy joven, de 122 años, necesitamos seguir generando identidad y esto es identidad”, expresó.

Por su parte, Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura provincial, resaltó la convocatoria y el crecimiento de la propuesta. También destacó el Laboratorio Neuquino de proyectos audiovisuales en desarrollo, que durante tres jornadas brindará asesoramiento a cinco proyectos de la provincia con la participación de los realizadores Benjamín Ávila y Verónica Cura.

La programación del FAN incluye películas, cortometrajes, videoclips, actividades de formación y encuentros en seis espacios de Neuquén.

La apertura contó además con las palabras de Clara Beverini, subsecretaria de Empleo, y Lucas Martín, coordinador de Relaciones Institucionales y organizador del festival. Ambos pusieron el foco en la experiencia colectiva de ver cine en una sala y en la posibilidad de descubrir historias, paisajes y voces de la región. “Quizás de eso se trate finalmente, no de mirar menos pantallas, sino de volver a mirarnos entre nosotros”, expresó Beverini.

La programación comenzó con Nuestra Tierra, el documental de Lucrecia Martel, quien este jueves a las 18.30 brindará una charla abierta en el Cine Teatro Español. La selección incluye largometrajes de ficción y documentales, cortometrajes, animaciones, videoclips y microrrelatos patagónicos. Las actividades se desarrollan en seis sedes y el festival cerrará el domingo con Pedro en el país, documental de María Alché y Benjamín Naishtat.