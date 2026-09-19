Ante el pronóstico de lluvias intensas, Neuquén prepara medidas por una posible crecida del río

El ingreso de un sistema frontal provocará lluvias, nevadas en sectores altos de la cordillera y períodos de viento en distintas zonas de Neuquén durante los próximos días. El fenómeno comenzará a sentirse desde este sábado 19 de septiembre y tendrá su momento de mayor intensidad entre el miércoles 23 y el jueves 24. Además, preparan medidas por una posible crecida del río.

El Gobierno de Neuquén mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas junto a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, la AIC, Recursos Hídricos y la Policía provincial. Los organismos conformaron un comité preventivo para analizar la evolución del pronóstico y coordinar posibles medidas ante distintos escenarios.

El pronóstico anticipa fuertes ráfagas de viento que podrían provocar voladuras, caída de árboles y complicaciones en caminos.

Día por día: cómo seguirá el tiempo en Neuquén

Sábado 19 : durante la noche comenzará el ingreso de un sistema frontal sobre la zona de los Lagos, las cuencas de los ríos Limay y Collón Curá, además de los ríos Neuquén y Colorado. Se esperan períodos ventosos y precipitaciones, mientras que aumentará la atención sobre la evolución del fenómeno.

: durante la noche comenzará el ingreso de un sistema frontal sobre la zona de los Lagos, las cuencas de los ríos Limay y Collón Curá, además de los ríos Neuquén y Colorado. Se esperan períodos ventosos y precipitaciones, mientras que aumentará la atención sobre la evolución del fenómeno. Domingo 20 y lunes 21 : continuará la inestabilidad con lluvias y viento en distintos sectores de la provincia. Durante el lunes se podrá determinar con mayor precisión la intensidad que alcanzará el evento meteorológico de la semana.

: continuará la inestabilidad con lluvias y viento en distintos sectores de la provincia. Durante el lunes se podrá determinar con mayor precisión la intensidad que alcanzará el evento meteorológico de la semana. Martes 22 : comenzará una etapa de mayor intensidad, con lluvias persistentes, nevadas en cotas altas de la cordillera y fuertes ráfagas de viento. También se incrementará el monitoreo sobre rutas y zonas vulnerables.

: comenzará una etapa de mayor intensidad, con lluvias persistentes, nevadas en cotas altas de la cordillera y fuertes ráfagas de viento. También se incrementará el monitoreo sobre rutas y zonas vulnerables. Miércoles 23 y jueves 24 : serán las jornadas con mayor impacto, según el modelo de previsión ECMWF. Se esperan precipitaciones más intensas, acumulación de nieve en sectores cordilleranos y viento con riesgo de voladuras, caída de árboles, desprendimientos de rocas y deslizamientos.

: serán las jornadas con mayor impacto, según el modelo de previsión ECMWF. Se esperan precipitaciones más intensas, acumulación de nieve en sectores cordilleranos y viento con riesgo de voladuras, caída de árboles, desprendimientos de rocas y deslizamientos. Viernes 25 y sábado 26: las condiciones comenzarían a mejorar desde la noche del jueves y la madrugada del viernes, aunque continuarían períodos de lluvias débiles a moderadas durante el fin de semana.

Preparan controles y monitoreo por posibles complicaciones

Desde la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo, explicaron que se evalúan los distintos escenarios, incluida la posibilidad de realizar evacuaciones preventivas.

Además, se dispuso aumentar los caudales erogados desde el compensador El Chañar, que pasarán de 350 a 500 metros cúbicos por segundo desde este sábado. La medida busca liberar capacidad en los embalses Los Barreales y Mari Menuco ante una posible crecida del río Neuquén.

Rutas y zonas bajo vigilancia

En el sur de la provincia, el viento combinado con la acumulación de nieve podría generar deslizamientos y afectar la circulación en algunos caminos. Entre los sectores señalados se encuentran las rutas 43 y 54 en el norte neuquino y el Camino de los Siete Lagos.

En la Región Confluencia, la atención está puesta en sectores ribereños de Centenario y Vista Alegre, donde existen familias asentadas cerca del río. Según informaron desde Emergencias, se evalúa la situación de entre 500 y 900 personas que permanecen en zonas consideradas de riesgo ante posibles anegamientos.