Las Termas de Copahue buscan 10 médicos y 10 kinesiólogos para reforzar el equipo de atención durante la próxima temporada de verano. La convocatoria contempla profesionales que trabajarán durante cinco meses, entre el 1 de diciembre y el 1 de mayo, con alojamiento incluido en la villa termal ubicada al pie del volcán Copahue.

La búsqueda responde al aumento de la actividad en el complejo neuquino. Durante el último verano se registraron más de 180.000 prestaciones, según explicó Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén en diálogo con La Segunda Mañana por AM550. La cantidad de consultas llevó a reforzar la incorporación de personal para afrontar la próxima temporada.

Los puestos tendrán carácter eventual. Los profesionales contarán con vivienda en Copahue y tendrán sus correspondientes francos para trasladarse durante los períodos de descanso. El requisito principal es contar con el título habilitante.

La propuesta también apunta a profesionales que buscan sumar experiencia en la cordillera. Ramos explicó que en temporadas anteriores llegaron médicos y kinesiólogos de otras provincias atraídos por las condiciones laborales y por la posibilidad de trabajar en un destino turístico de montaña.

También se espera la llegada de profesionales recién recibidos. Para ellos, la temporada puede convertirse en una primera experiencia laboral vinculada con la medicina termal.

El equipo médico define qué tratamiento necesita cada visitante

La atención en Copahue combina turismo y salud. El visitante no ingresa directamente a los tratamientos sin una evaluación previa. Un médico realiza un diagnóstico y determina qué tipo de baño o tratamiento resulta adecuado para cada persona.

“Te recibe un médico, te dice, te da un diagnóstico. Depende qué patología, te dice qué baño”, explicó Ramos. Después interviene el kinesiólogo cuando el paciente necesita rehabilitación con fangos, mientras enfermeros y otros especialistas completan el abordaje.

La capacitación será otro punto central de la convocatoria. Los profesionales que no tengan experiencia específica en medicina termal podrán recibir formación durante los meses previos al inicio de la temporada.

El aprendizaje incluye el uso de los recursos naturales disponibles en Copahue. Entre ellos aparecen los fangos, vapores, nebulizaciones y algas. El objetivo es que los nuevos integrantes conozcan cómo utilizar estos elementos dentro de los tratamientos que ofrece el complejo.

Ramos remarcó que el recurso humano resulta clave para sostener el crecimiento. “El recurso humano es fundamental”, sostuvo al explicar que la infraestructura puede ampliarse, pero necesita profesionales suficientes para acompañar la demanda.

La inscripción ya comenzó y las primeras solicitudes fueron recibidas. La documentación requerida se encuentra disponible en las redes sociales de Termas de Neuquén y en su página web.

Neuquén busca formar profesionales especializados en medicina termal

La convocatoria también se vincula con un trabajo que Termas de Neuquén mantiene con la Universidad Nacional del Comahue. La intención es acercar la formación en medicina termal a los estudiantes que cursan carreras vinculadas con la salud.

Ramos explicó que se busca que la Universidad Nacional del Comahue tenga presencia en Copahue y que algunas materias relacionadas con el termalismo puedan desarrollarse dentro de la formación médica.

“Nosotros creemos que es fundamental seguir dándole esta mirada desde la medicina, de la investigación”, afirmó.

La propuesta apunta a que los futuros profesionales puedan egresar con conocimientos específicos y tengan una posibilidad de inserción laboral más rápida. La articulación también busca fortalecer la investigación sobre los recursos termales de la provincia.

El crecimiento turístico agrega presión sobre esa necesidad de personal. Ramos señaló que durante la temporada anterior el complejo llegó a trabajar “muy al límite” por la cantidad de visitantes.

Los contingentes provenientes de Santa Fe y Córdoba son parte de esa demanda. Cuando los grupos llegan al complejo, la capacidad de atención aumenta en poco tiempo y obliga a contar con equipos preparados para responder.

El escenario puede cambiar todavía más con la finalización del tramo de la ruta entre Caviahue y Copahue que todavía permanece de ripio. Ramos sostuvo que el asfaltado permitirá mejorar el acceso desde Neuquén y favorecerá el turismo de cercanía.

Según sus estimaciones, el viaje desde la capital neuquina podría realizarse en unas tres horas y media hasta Caviahue y unas cuatro horas hasta Copahue con el recorrido completamente asfaltado. “Entonces el turismo de cercanía va a crecer y va a ser exponencial”, afirmó.

La expectativa también se relaciona con la aparición de nuevos productos turísticos en el norte neuquino. Entre ellos, Ramos destacó Termas Nieve, una propuesta que combina la experiencia termal con el invierno cordillerano.

El movimiento internacional también creció. Durante este año llegaron visitantes de Europa y de países asiáticos, mientras que también aumentó la presencia de turistas brasileños interesados en los recursos naturales de Copahue.

La demanda no se limita al turismo recreativo. Después de la pandemia, Ramos observó un mayor interés por las termas entre personas que buscan tratamientos vinculados con problemas respiratorios.

Las termas mantienen descuentos y una sede activa en Neuquén capital

El acceso a los tratamientos también cuenta con beneficios para determinados grupos. Los jubilados tienen un 50 por ciento de descuento al presentar la documentación correspondiente.

Los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cuentan con un descuento del 80 por ciento en los baños termales. Ramos destacó esta cobertura como una diferencia frente a otros centros termales del país.

El complejo también trabaja con otras obras sociales. El responsable de Termas de Neuquén remarcó que el acceso a tratamientos vinculados con la salud adquiere una dimensión diferente cuando existen coberturas que reducen el costo para los pacientes.

“Tenemos un recurso único en el mundo”, sostuvo Ramos al referirse a las características de las aguas y recursos naturales de Copahue.

Mientras se prepara la temporada en la cordillera, el Centro Termal de Neuquén capital continúa atendiendo pacientes. El espacio funciona en Planas 570, sobre la avenida Mosconi, y ofrece tratamientos como fangoterapia y masajes.

El centro lleva tres meses consecutivos de actividad y registra una demanda sostenida. Ramos adelantó que ya analizan la posibilidad de ampliar el espacio y contar con una sede propia.

La atención funciona de 7 a 20, de manera corrida. La sede permite realizar una primera consulta antes de viajar a Copahue y recibir orientación sobre la cantidad de días recomendada según cada necesidad.

Ramos explicó que una persona puede consultar allí por problemas lumbares, de piel o respiratorios. El médico puede indicar luego cuánto tiempo debería permanecer en Copahue y qué tratamientos debería realizar.

En el complejo, la estadía recomendada también depende de cada caso. Para patologías más severas se aconsejan entre siete y diez días. Para tratamientos preventivos pueden ser suficientes tres o cuatro jornadas, mientras que quienes buscan una experiencia recreativa suelen permanecer dos o tres días.

La próxima temporada encontrará así a las Termas de Copahue con una demanda creciente y un desafío concreto: contar con suficientes profesionales para sostener la atención. La convocatoria de 10 médicos y 10 kinesiólogos busca cubrir ese punto antes del 1 de diciembre y preparar al complejo para un verano que podría marcar un nuevo crecimiento del turismo termal en el norte de Neuquén.

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