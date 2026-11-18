La provincia de Neuquén es sede hasta el viernes 20 de noviembre de una capacitación intensiva sobre investigación de narcomenudeo que reúne a especialistas de cuatro provincias y expertos internacionales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La actividad se desarrolla durante cinco jornadas, de lunes a viernes, con instancias teóricas y prácticas destinadas a actualizar conocimientos sobre las nuevas sustancias y las modalidades de actuación de las organizaciones criminales. Bajo el titulo "Ciclo de Formación Especializada en Investigación del Narcomenudeo", el evento es organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, impulsado por el ministerio de Seguridad, junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

En una extensa entrevista con el periodista Agustìn Amado en el programa Panorama que se emite por 24/7 Canal de Noticias, Gennari explicó que la iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo provincial, bajo la coordinación del ministro Matías Nicolini. Destacó especialmente la participación de la División Antinarcóticos de Neuquén, a la que definió como «la piedra angular» del trabajo.

"Esto demuestra que estamos ante una verdadera política pública", sostuvo la vocal del TSJ, quien valoró la posibilidad de reunir a distintas organizaciones y fuerzas para abordar una problemática que cambia permanentemente.

"Neuquén se adelanta al fenómeno", sostuvo Gennari al explicar las políticas provinciales para enfrentar las nuevas modalidades del narcotráfico.

La capacitación cuenta con especialistas de Naciones Unidas y profesionales internacionales. Entre los contenidos abordados mencionó el análisis de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, cuyos componentes y combinaciones se modifican con rapidez.

La vocal del TSJ explicó los alcances de la estrategia que impulsa Neuquén para avanzar desde la investigación del microtráfico hacia el abordaje del narcotráfico y el crimen organizado.

Gennari señaló que uno de los desafíos es reconocer sustancias que no estaban presentes en los registros anteriores. "Esto es una actualización, un verdadero entrenamiento intensivo, inmersivo, de mucha carga horaria todos los días", explicó. También advirtió que el narcotráfico incorpora cada vez más herramientas tecnológicas y que sus organizaciones no actúan de manera aislada. Según describió, el negocio puede compartir recursos e infraestructura con otros delitos, como la trata de personas, el lavado de dinero y la distribución de material de abuso sexual infantil.

En ese escenario, consideró que la innovación tecnológica también modificó la producción y comercialización de drogas sintéticas, lo que obliga a fortalecer las capacidades de investigación y detección.

La vocal del TSJ destacó el rol de la División Antinarcóticos de Neuquén y la capacitación de los equipos que intervienen en la investigación del narcomenudeo.

Neuquén busca anticiparse a las nuevas modalidades del narcotráfico

Al referirse al trabajo que desarrolla la provincia, Gennari remarcó que Neuquén tomó decisiones para avanzar de manera coordinada entre los tres poderes del Estado. En ese proceso, destacó el papel de la Legislatura en la sanción de la ley de desfederalización y la articulación con el Gobierno nacional, la Justicia Federal y los organismos de seguridad.

La Ley Provincial 3588 entró en vigencia el 28 de febrero y, según explicó, representó un cambio importante en la intervención sobre el microtráfico. "Fuimos una provincia proactiva. Fuimos a coordinar con el Ministerio de Seguridad de Nación, con la Justicia Federal y con el Ministerio de Justicia", señaló.

Gennari explicó que su función dentro del Tribunal Superior de Justicia es ser referente de la política de microtráfico. Sin embargo, sostuvo que el desafío actual es avanzar hacia una estrategia más amplia que contemple el crimen organizado. "Estamos yendo escalonadamente del microtráfico al narcotráfico, colaborando con la Justicia Federal y, a su vez, ahora expandiéndonos al crimen organizado", afirmó.

En ese sentido, vinculó la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales con el crecimiento de Neuquén y la importancia estratégica de Vaca Muerta. Señaló que la provincia debe prepararse frente a un fenómeno que evoluciona y que requiere planificación a largo plazo. "Neuquén se adelanta al fenómeno", sintetizó.

Durante una entrevista en 24/7 Canal de Noticias, Gennari se refirió a las nuevas herramientas que prepara Neuquén para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

El laboratorio toxicológico, una herramienta clave para investigar las drogas

Uno de los principales proyectos que destacó Gennari es la puesta en marcha de un laboratorio toxicológico, al que definió como una herramienta estratégica para la lucha contra el narcotráfico. La funcionaria explicó que no se trata solamente de contar con nueva infraestructura, sino de incorporar tecnología que permita identificar con precisión las sustancias secuestradas, sus componentes y las combinaciones utilizadas para producirlas. "Un laboratorio toxicológico es una herramienta fundamental. Es como el metabolismo de la lucha contra el narcotráfico", graficó.

Entre sus capacidades mencionó el uso de cromatógrafos gaseosos y equipos móviles que cuentan con bibliotecas de drogas y programas informáticos capaces de analizar muestras e identificar sus componentes. Uno de los objetivos es desarrollar inteligencia forense en materia toxicológica, un área en la que Neuquén busca convertirse en la primera provincia del país en avanzar con este tipo de herramienta, según indicó Gennari.

Gennari explicó que su función dentro del Tribunal Superior de Justicia es ser referente de la política de microtráfico. Sin embargo, sostuvo que el desafío actual es avanzar hacia una estrategia más amplia que contemple el crimen organizado. "Estamos yendo escalonadamente del microtráfico al narcotráfico, colaborando con la Justicia Federal y, a su vez, ahora expandiéndonos al crimen organizado", afirmó.

La funcionaria explicó que el análisis permitirá conocer qué sustancias contiene una muestra, qué componentes se utilizaron y qué tipo de cortes presentan las drogas. También posibilitará avanzar en la trazabilidad para identificar patrones de producción y posibles vinculaciones entre distintas partidas. "Esto nos va a permitir hacer inteligencia forense: qué droga es, de dónde viene, quiénes las diseñan", detalló.

Para desarrollar este proyecto, la provincia trabaja en una instancia de cooperación técnica con Naciones Unidas. Gennari precisó que se encuentran en proceso las autorizaciones y el financiamiento de un contrato de dos años que permitirá avanzar en la implementación y capacitación.

También anticipó que está prevista la formación de toxicólogos neuquinos en el laboratorio central de Naciones Unidas en Viena, con el objetivo de que luego puedan transmitir esos conocimientos a otros profesionales de la provincia.

Otro fenómeno que consideró preocupante es el policonsumo, especialmente entre jóvenes. Se trata de la combinación de distintas sustancias, que puede incluir alcohol, bebidas energizantes y drogas estimulantes o sedantes. Gennari señaló que esta modalidad puede extenderse durante la previa, el desarrollo de una fiesta y el denominado after, con mezclas que incrementan los riesgos de intoxicaciones y episodios graves.

Un sistema de alerta temprana y un observatorio provincial de drogas

Además del laboratorio, Gennari anticipó otros dos componentes que formarán parte de la estrategia neuquina: un sistema provincial de alerta temprana y un observatorio de drogas.

El primero funcionará como una red de comunicación para detectar la aparición de nuevas sustancias y advertir sobre su circulación. La intención es que los organismos involucrados puedan compartir información de manera rápida y coordinar respuestas ante la identificación de drogas que representen nuevos riesgos.

"Vamos a tener un sistema de alerta provincial propio, además de comunicarnos con el federal", explicó. También señaló que Neuquén busca convertirse en un punto focal para la Patagonia, con capacidad de articular información con provincias cercanas como Río Negro y La Pampa.

El tercer eje será el observatorio de drogas, que permitirá reunir y analizar información para comprender mejor los cambios en el mercado de sustancias y orientar las políticas de prevención e investigación.

Para Gennari, estas herramientas deben funcionar de manera integrada con la capacitación de los equipos técnicos y la inteligencia forense. La formación de especialistas será fundamental para reconocer nuevas sustancias, interpretar los resultados de los análisis y compartir información con otros organismos.

"Vamos a tener un sistema de alerta provincial propio, además de comunicarnos con el federal", explicó. También señaló que Neuquén busca convertirse en un punto focal para la Patagonia, con capacidad de articular información con provincias cercanas como Río Negro y La Pampa.

La preocupación por las drogas sintéticas y el policonsumo

Durante la entrevista, la vocal del TSJ también puso el foco en los riesgos asociados a las drogas de diseño y las nuevas sustancias psicoactivas. Explicó que, a diferencia de las drogas de origen natural, las sintéticas se elaboran mediante combinaciones químicas cuyos componentes y concentraciones pueden variar. Advirtió que pequeñas modificaciones en esas composiciones pueden generar sustancias de alta toxicidad y que un error en las proporciones puede tener consecuencias graves para la salud.

Otro fenómeno que consideró preocupante es el policonsumo, especialmente entre jóvenes. Se trata de la combinación de distintas sustancias, que puede incluir alcohol, bebidas energizantes y drogas estimulantes o sedantes. Gennari señaló que esta modalidad puede extenderse durante la previa, el desarrollo de una fiesta y el denominado after, con mezclas que incrementan los riesgos de intoxicaciones y episodios graves.

Por eso, consideró que la información y la prevención también deben formar parte de la respuesta estatal. En particular, destacó la importancia de que padres, madres, personas a cargo de cuidados y jóvenes conozcan los riesgos de las nuevas sustancias.

La estrategia que describió plantea así un abordaje que combina investigación criminal, tecnología, cooperación internacional y capacitación. Para Neuquén, el objetivo ya no se limita a perseguir los puntos de venta de drogas, sino también a desarrollar herramientas que permitan anticiparse a las nuevas modalidades del narcotráfico y avanzar sobre las estructuras del crimen organizado