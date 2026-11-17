Un hombre fue identificado por efectivos de la Comisaría 44° y personal de Tránsito en la intersección de Paje Valentina y José Ávila. Antinarcóticos confirmó que llevaba 10 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 29 envoltorios; quedó supeditado a una causa judicial, pero continuó en libertad.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este martes 17 de noviembre de 2026, en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital. El hombre circulaba en bicicleta cuando fue interceptado para un control de identificación.

Al revisar sus pertenencias, los efectivos encontraron varios envoltorios ocultos dentro de una media. Ante el hallazgo, solicitaron la intervención de la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, que realizó las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de cocaína.

Cómo descubrieron la droga durante el control policial

El operativo comenzó con la identificación del ciclista por parte de efectivos de la Comisaría 44°, con colaboración de personal de Tránsito.

Durante la inspección, los uniformados advirtieron que el hombre llevaba varios envoltorios escondidos en una media, además de otros elementos que despertaron sospechas.

La intervención de Antinarcóticos permitió determinar que había 29 envoltorios con un total de 10 gramos de clorhidrato de cocaína. También se constató que el involucrado llevaba dinero en efectivo, que quedó sujeto a las actuaciones correspondientes.

Qué resolvió la Fiscalía de Narcocriminalidad

Tras confirmar la presencia de estupefacientes, tomó intervención la Fiscalía de Narcocriminalidad, que dispuso el secuestro de la droga y los demás elementos de interés para la investigación.

Además, ordenó notificar al hombre por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que establece el régimen penal en materia de estupefacientes.

La cantidad de droga, su distribución en envoltorios y el dinero encontrado forman parte de los elementos incorporados al procedimiento. Sin embargo, la información oficial disponible no precisa si se atribuyó al involucrado una finalidad de comercialización.

Qué se sabe sobre la situación judicial del involucrado

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el hombre continuó en libertad ambulatoria, supeditado a la causa judicial.

Esto significa que el procedimiento no terminó con una detención, aunque la investigación puede continuar y la Justicia podrá disponer nuevas medidas de acuerdo con los elementos reunidos.

Por el momento, no se informaron nuevas imputaciones ni medidas judiciales adicionales.