Neuquén va a las urnas el 14 de febrero: una por una, todas las contiendas que se disputarán

En un bombazo totalmente inesperado para muchos, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó este lunes 9 de noviembre -feriado nacional en la Argentina por la visita del Papa León XIV- el decreto de convocatoria a elecciones provinciales, las cuales se van a desarrollar el próximo 14 de febrero, en pleno verano y en coincidencia con el tradicional Día de las Enamorados.

En tándem, el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido salió con otro decreto en el cual confirmó que los comicios municipales se llevarán adelante también el 14 de febrero de 2027. Ese mismo día se realizará la consulta popular para que la ciudadanía se exprese en relación a la enmienda de la Carta Orgánica, a través de la cual el Concejo Deliberante fijó en 20 la cantidad de ediles independientemente del crecimiento demográfico de la ciudad.

Todas las contiendas que se disputarán el próximo 14 de febrero

Las elecciones provinciales definirán un nuevo gobernador -Rolando Figueroa puede aspirar a la reelección hasta el 2031, aunque todavía no confirmó sus intenciones-, un vicegobernador, 35 diputados titulares (la renovación total de la Legislatura) y 18 suplentes.

Además, se elegirán nuevos intendentes (junto con siete concejales titulares y siete suplentes) en municipios de segunda y tercera categoría, al igual que la renovación de los presidentes de las comisiones de fomento.

Los municipios que tendrán elecciones el 14 de febrero son Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Senillosa, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia (segunda categoría); Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal (tercera categoría).

Finalmente habrá elecciones de consejeros escolares titulares y suplentes en los siguientes distritos:



Distrito 1 de Neuquén capital



Distrito 2 de Cutral Co y Plaza Huincul



Distrito 3 de Zapala, Mariano Moreno, Bajada del Agrio y Las Coloradas



Distrito 4 de Junín de los Andes



Distrito 5 de Chos Malal, Buta Ranquil, El Cholar, Tricao Malal, Barrancas y Taquimilán



Distrito 6 de Centenario, San Patricio del Chañar, Añelo y Vista Alegre



Distrito 7 de Loncopué, El Huecú, Las Lajas y Caviahue



Distrito 8 de de Neuquén capital



Distrito 9 de San Martín de los Andes y Villa la Angostura



Distrito 10 de Plottier, Senillosa y El Chocón



Distrito 11 de Aluminé y Villa Pehuenia



Distrito 12 de Rincón de los Sauces



Distrito 13 de Picún Leufú y Piedra del Águila



Distrito 14 de Andacollo, Huinganco, Los Miches y Las Ovejas