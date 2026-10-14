Neuquén Vive en el Ruca Che: anuncios de nuevas obras para la provincia

En una experiencia inmersiva, la presentación de Neuquén Vive comenzó en el estadio Ruca Che de Neuquén capital, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, las ministras Josefina Codermatz, Tanya Bertoldi y Leticia Esteves y funcionarios del municipio capitalino. La propuesta combina anuncios de infraestructura, actividades culturales, encuentros y congresos. Entre los proyectos destacados figuran la construcción de 14 natatorios en la provincia, incluido el primer natatorio olímpico de la Patagonia, y el desarrollo de un aeropuerto en Villa Pehuenia.

Neuquén Vive comenzó con anuncios de obras y actividades

El evento se desarrolla este miércoles 14 de octubre en el estadio Ruca Che, con una convocatoria abierta a la comunidad y entrada libre y gratuita. La iniciativa busca presentar proyectos vinculados con el crecimiento de Neuquén en áreas como deporte, turismo, cultura e infraestructura.

La presentación reúne distintas propuestas y anuncios de gestión que apuntan a ampliar los espacios deportivos y culturales, además de impulsar obras para localidades del interior provincial.

Uno de los anuncios centrales está relacionado con la construcción de 14 piletas distribuidas en Neuquén. Según lo anticipado, la capital provincial contará con el primer natatorio olímpico de Neuquén y de toda la Patagonia, una infraestructura destinada al desarrollo deportivo y a la preparación de atletas.

Anunciaron 14 piletas para el desarrollo deportivo

La iniciativa de los natatorios busca ampliar la infraestructura disponible para la práctica de actividades acuáticas en distintos puntos de la provincia. La propuesta contempla instalaciones para que deportistas neuquinos puedan entrenar y desarrollar sus disciplinas.

El anuncio del natatorio olímpico en Neuquén capital se destaca por su alcance regional, aunque todavía resta conocer el detalle de las ubicaciones de las 14 piletas, los plazos de ejecución y las inversiones previstas para cada obra.

La infraestructura deportiva forma parte de una agenda provincial que también incluye el acompañamiento a atletas, becas deportivas y la preparación de los equipos neuquinos para competencias como los Juegos de la Araucanía y los Juegos Evita.

Cultura, congresos y participación juvenil

Neuquén Vive también incorpora actividades culturales y espacios de encuentro para distintos sectores de la población. La agenda se vincula con las políticas de juventud, deporte y cultura que impulsa el Gobierno provincial.

Tal como publicó Mejor Informado, la ministra Josefina Codermatz había anticipado que la propuesta reuniría experiencias para personas de todas las edades, con una combinación de anuncios y actividades para disfrutar en familia.

Entre las iniciativas que integran la agenda del área se encuentran los Juegos Urbanos, el programa Recreo, Neuquén Joven y Neuquén Vibra, además de congresos y encuentros destinados a promover la participación juvenil, la formación y el desarrollo de proyectos.

En ese marco, la Provincia también destacó la experiencia del primer Congreso Integral de Adolescencias y Juventudes (CIAJ), que convocó a más de 2.500 jóvenes en el Centro de Convenciones Domuyo, con actividades vinculadas con salud integral, educación, ambiente, cultura y emprendedurismo.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido en la presentación de Neuquén Vive en el estadio Ruca Che de Neuquén - Foto: Prima Multimedios

Villa Pehuenia Moquehue, entre los anuncios de infraestructura

Otro de los proyectos mencionados en el marco de Neuquén Vive es la construcción de un aeropuerto en Villa Pehuenia. La iniciativa se vincula con el desarrollo de la infraestructura en la cordillera neuquina y podría tener implicancias para la conectividad y la actividad turística de la región.

La propuesta se inscribe en una agenda que busca vincular las inversiones en infraestructura con el desarrollo de las localidades neuquinas e incrementar la conectividad aérea interprovincial.

Una presentación con foco en el crecimiento de Neuquén

Neuquén Vive se plantea como un espacio para reunir anuncios de obras, proyectos y actividades que atraviesan distintas áreas del Gobierno provincial. La presentación en el Ruca Che pone el foco en la infraestructura deportiva, la cultura, el turismo y las oportunidades para las juventudes.

Los detalles sobre la localización de las 14 piletas, los plazos de las obras y las características del proyecto aeroportuario de Villa Pehuenia serán claves para conocer el alcance concreto de los anuncios para cada región de Neuquén.