El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini estuvo en los estudios de Prima Multimedios y habló con Pancho Casado en el programa Informe Semanal que se emite por AM550 y por Canal 24/7. La construcción y refacción de comisarías, la ampliación de módulos de máxima seguridad, el equipamiento tecnológico y el plan de videovigilancia, algunos de los puntos destacados de la entrevista exclusiva que brindó el funcionario este sábado 28 de noviembre.

En primer lugar, Matías Nicolini expresó: “Estamos en un camino largo, pero lo importante es que se empezó a desandar. Veníamos de años donde la inseguridad había ganado mucho espacio, la droga había copado los barrios, y en ese contexto se tomó la decisión política de dar una batalla firme contra la droga y la delincuencia”, y subrayó el tránsito de “un camino con inversión, capacitación, nuevas instalaciones, mejoras, tecnología de última generación, dispositivos menos letales, videoseguridad, videovigilancia y drones”.

“Las cámaras de seguridad son de seguridad, no para hacer multas. Se monitorean por el personal policial especializado. Las cámaras de ordenamiento de tránsito se usan en casos específicos y son utilizadas por la Policía en caso de requerirse”, detalló el funcionario.

Plan Construir Seguridad

El ministro de Seguridad de Neuquén mencionó sobre este tópico: “La Comisaría 4° de Alta Barda tenía malas condiciones edilicias. En ese contexto, se iniciaron las obras, se licitaron y el 3 de diciembre se inaugura el nuevo edificio, lo que nos pone muy felices”, y detalló que “seguimos trabajando en construir nuevas plazas en unidades de detención, pero en las comisarías no deben estar personas que estén cumpliendo una condena por ejemplo, son para detener personas”.

“Estamos en el plan de refacción y remodelación de 77 dependencias policiales, además de 45 obras en marcha en este momento. El 1 de diciembre se licita un complejo de seguridad en la zona de la Meseta, es un predio muy grande donde habrá una obra de 10.000 metros cuadrados con comisaría y cuartel de bomberos”, expresó Nicolini en AM550.

Además, señaló que el crecimiento demográfico de la localidad exige ampliar la infraestructura pública. "Estamos con un gran crecimiento demográfico, con lo cual debe haber ampliaciones importantes y en ese sentido se trabaja", afirmó.

En ese marco, destacó el trabajo de la Policía provincial y aseguró que el personal recibió con satisfacción la construcción de la nueva dependencia. "Tenemos una muy buena Policía, estamos muy conformes y el personal muy agradecido. Nos han dicho, por ejemplo, que es la primera vez que se levanta una comisaría nueva", expresó. También precisó que la Comisaría 21 contará con dos calabozos de pequeñas dimensiones.

Sistema de videovigilancia en Neuquén

En diálogo con Pancho Casado, Nicolini explicó que el plan de videovigilancia permitirá ampliar de manera significativa la cobertura en distintas localidades de la provincia. "Tendremos más de 3.000 cámaras. Hoy contamos con 1.628 distribuidas entre Neuquén, Vista Alegre, Senillosa y Plottier. La idea es incorporar 167 en Centenario, mientras que Neuquén pasará a tener 2.100 cámaras", detalló.

El funcionario sostuvo que la expansión responde al crecimiento de la población y al trabajo realizado junto a los vecinos. "Hemos trabajado mucho con los vecinos. El crecimiento hace que haya que instalar más cámaras. Hay que tener en cuenta que, cuando se licitó este sistema en 2022, en Confluencia Rural prácticamente no había nada", señaló.

Además, adelantó que el sistema también incorporará nuevos centros de monitoreo para descentralizar la vigilancia. "Hoy contamos con un centro de monitoreo grande en la Jefatura de Policía y haremos cinco más pequeños en Neuquén para que los vecinos tengan una mayor cercanía con los operadores", explicó.

Finalmente, Nicolini remarcó que el objetivo principal del sistema es fortalecer la prevención del delito. "La finalidad de la videoseguridad es prevenir hechos delictivos, por ejemplo cuando se detectan actitudes sospechosas en vehículos", concluyó.

El ministro de Seguridad de Neuquén expresó que “la Policía tiene 25 drones, 43 pilotos certificados y, en toda la cartera, contamos con 46 drones, pero vamos a adquirir más permanentemente”, y añadió en relación a esto: “Le decimos ojos en el cielo, funcionan como patrullaje en rutas; uno programa el vuelo y nos permite detectar excesos de velocidad en rutas, también se usan en operaciones de grupos especiales”.

En otro orden de la entrevista, el funcionario habló sobre la entrega de autobombas con escaleras de 30 metros para rescates en altura. “Los camiones vinieron de España, pero uno es holandés y otro alemán. Al momento de asumir la gestión me reuní con distintas áreas de la Policía, y recuerdo la reunión con el director de Bomberos que nos dijo que debíamos tener autobombas con escaleras. Nos pusimos a trabajar en ese pedido, lo cual no fue sencillo ya que no hay mucho stock a nivel mundial, pero se hizo un gran trabajo en los trámites correspondientes”, detalló Matías Nicolini.

Implementación del Sistema 911

Sobre este tema, el ministro de Seguridad provincial mencionó: “El 911 es algo muy importante, una necesidad que teníamos que está en las últimas instancias. Llega el equipamiento del extranjero que permitirá que cada móvil esté geolocalizado en tiempo real”, y subrayó que “el centro de operaciones tendrá un mapa donde estará localizado cada móvil, y cualquier persona que realice una llamada al 911 será detectada desde donde se realiza y permitirá que acuda el móvil más cercano”.

“Es decir, el operador que reciba la llamada despacha a la Policía, a Bomberos, a la Secretaría de Emergencias, dependerá de cada caso”, resumió.





La inversión inicial es de US$35 millones y está destinada en primera instancia a la zona de la Confluencia, pero después se ampliará a otras regiones de la provincia. “Será un antes y un después en la historia”, comentó Nicolini.

Módulos de máxima seguridad en las cárceles

“Se está avanzando a paso firme, se inauguraron dos módulos de máxima seguridad en la Unidad 11, un módulo en la Unidad 22 de Cutral Co, y en la 11 se construye una nueva ampliación con capacidad para más de 200 internos”, detalló el funcionario provincial.

Sobre la misma línea indicó: “La cárcel de Senillosa tiene capacidad para 650 internos, hoy en día tenemos en unidades de detención 800, y en comisarías más o menos personas condenadas hay entre 150 y 200”, y lamentó cómo se abandonó la construcción de una cárcel que puede albergar a 650 presos.

"Con este nuevo módulo resolveremos la situación de las personas condenadas alojadas en comisarías de toda la provincia", aseguró Matías Nicolini al referirse al nuevo espacio que se construye en la Unidad 11.

Al finalizar la entrevista, el ministro destacó la política de seguridad que impulsa la Provincia. "Estamos cumpliendo el compromiso de mejorar la seguridad. El gobernador me convocó para este desafío y es un orgullo formar parte de un gobierno que está cambiando la historia de la provincia", concluyó.