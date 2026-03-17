Matías Nicolini: “Nosotros decidimos combatir los delitos de narcotráfico bajo la órbita provincial”

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini habló con el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado y se emite por AM550. El funcionario se refirió a la reunión que se dio ayer en el marco del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó en la ciudad de Córdoba y de la cual participó. Además hizo un balance de cómo combate la Provincia los delitos de microtráfico en la región.



Consejo de Seguridad Interior

“Tuvimos representación de 23 jurisdicciones solo faltó Tucumán. Se trabajó sobre las prioridades a lo largo del año, esto es reducción de homicidios dolosos, la lucha contra el narcotráfico, combate contra la circulación ilegal de armas y establecer una estrategia federal contra el ciberdelito. Cuando hicimos uso de la palabra expusimos los resultados que estamos teniendo en este primer año de adhesión a la Ley de Microtráfico 3488, y la verdad es que los mismos son seguidos por otras provincias porque hay diez que ya habían adherido a esta ley nacional”, explicó el ministro en primer lugar.



En ese sentido continuó: “Las provincias nos consultan también, algunas no han tenido resultados positivos en cuanto a la lucha contra el tráfico de drogas. Hay una mecánica entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal que es ejemplo en Neuquén y lo vemos con los resultados, tuvimos más de 100 condenas en un año, secuestro de mercadería y también de dinero. Fue una jornada muy linda donde todos los ministros y secretarios expusieron sus problemáticas”.



Por otro lado, Matías Nicolini aclaró que “tenemos la tasa de homicidios dolosos más baja de la región, 3,7 por cada 100 habitantes. Yo resalto siempre que todos tenemos claro que la seguridad atraviesa cualquier lineamiento político”.



Plan contra el microtráfico

Sobre este tema, el funcionario provincial comentó que “si bien antes existía una lucha contra las drogas, lamentablemente no era suficiente en cuanto a los recursos que se tenían. Nosotros decidimos combatir estos delitos bajo la órbita provincial, sabemos que se producen movimientos a raíz de las consecuencias negativas para los delincuentes por el accionar policial (por la pelea entre bandas delictivas). Es un proceso lógico el que se debe atravesar”.



Y agregó que “desde el primer momento nos medimos contra nosotros mismos, el índice principal es la mejora en la seguridad de toda la ciudadanía con las acciones que llevamos adelante”.



Cien condenas en el último año

En otro sentido, el ministro destacó a propósito de esto: “Esas personas están cumpliendo sus condenas en cárceles provinciales, en Senillosa por ejemplo, tenemos cupos para albergar delincuentes ligados al narcotráfico. Otros condenados no cumplen condena con prisión efectiva, sí con domiciliaria por ejemplo, depende de la gravedad del delito”.



Finalmente, Nicolini aclaró que “no tenemos parámetros reales previos de cómo estaba la situación antes, arrancamos ciegos, a partir de ahora con herramientas pudimos hacer una evaluación a ojo, apuntamos con logística adecuada a los lugares donde existe el comercio de sustancias ilícitas”.



Y concluyó: “La Provincia está atacando firmemente el delito relacionado con las drogas. Nosotros escuchamos a los vecinos y avanzamos desde ese lugar; deben saber que a partir de una denuncia anónima se puede desbaratar un búnker”.

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