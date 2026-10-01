Neuquén amaneció cubierta de niebla: recomiendan circular con extrema precaución

Este jueves 1 de octubre, la región amaneció cubierta por un manto de niebla que redujo la visibilidad y obligó a automovilistas y transeúntes a extremar las precauciones al circular. El fenómeno se presentó durante las primeras horas de la jornada, mientras se espera que las condiciones mejoren con el transcurso del día.

El mes de octubre comenzará con tiempo mayormente estable en la provincia de Neuquén, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables para esta época del año. Sin embargo, el principal fenómeno meteorológico previsto para este jueves será el regreso del viento, que volverá a hacerse sentir con intensidad en distintos sectores.

Recomiendan reducir la velocidad, mantener distancia y utilizar correctamente las luces del vehículo.

Según el pronóstico, las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora en sectores de la meseta y el centro de la provincia. El viento será especialmente notorio durante la tarde, cuando se espera un incremento de la intensidad del sector oeste.

La jornada tendrá una temperatura mínima de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. Hacia el cierre del día, las ráfagas podrían intensificarse y generar condiciones menos favorables para quienes circulen por rutas y caminos expuestos.

El fenómeno sorprendió a los vecinos durante las primeras horas de este jueves.

Ante la presencia de niebla, se recomienda reducir la velocidad y mantener una distancia mayor con respecto al vehículo que circula adelante. También es importante utilizar las luces bajas o antiniebla, evitar las luces altas y no realizar maniobras bruscas ni adelantamientos cuando la visibilidad sea reducida.

Además, se aconseja mantener los vidrios y parabrisas despejados para mejorar la visión y prestar especial atención a las señales de tránsito. Si la niebla se vuelve demasiado densa, lo más seguro es detenerse en un lugar habilitado y alejado de la calzada hasta que las condiciones permitan continuar el viaje.