El Comité Preventivo y de Emergencia Meteorológica de Neuquén avanza en la planificación de medidas para afrontar los fenómenos climáticos previstos para los próximos meses. El trabajo está centrado en coordinar recursos, organizar equipos de respuesta y preparar dispositivos de asistencia en cada localidad, con especial atención a las poblaciones más vulnerables.

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, explicó que la organización comenzó hace varios días, con un monitoreo permanente junto a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y los distintos organismos que integran el comité.

“Comenzamos hace unos días planificando y llevando adelante un monitoreo permanente con la secretaría de Emergencias. También se sumaron las áreas que son parte del comité meteorológico, a partir del cual nosotros pretendemos poner en marcha acciones rápidas en caso de cualquier eventualidad”, señaló.

Uno de los ejes del operativo es establecer qué acciones deberá desarrollar cada localidad ante una emergencia. Para eso, se trabaja en la identificación de recursos disponibles, la organización de los dispositivos de asistencia y la eventual habilitación de centros de evacuados.

“Consideramos que hay que planificar, prevenir, organizar a la población, expresar con contundencia cuáles son las acciones que se puedan realizar y tener organizadas las acciones ejecutivas que podemos disponer desde el Gobierno”, indicó Ousset.

Reuniones con municipios y preparación territorial

Como parte de esta estrategia, durante la semana se realizarán encuentros con intendentes y representantes de municipios de primera categoría. Una de las primeras reuniones tendrá lugar en Rincón de los Sauces, localidad que recientemente atravesó una emergencia por las precipitaciones y la crecida del arroyo Carranza.

La articulación con los gobiernos locales busca definir responsabilidades, identificar las necesidades de cada zona y garantizar que los mecanismos de respuesta puedan ponerse en marcha sin demoras.

El Comité Preventivo y de Emergencia Meteorológica trabaja en la identificación de zonas de riesgo y personas que podrían necesitar asistencia prioritaria.

El trabajo también contempla la preparación de centros de evacuación y la identificación de sectores expuestos a posibles inundaciones, además de la localización de personas que podrían requerir asistencia prioritaria.

En ese sentido, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos trabaja sobre las tres etapas de una contingencia: prevención, respuesta y recuperación. Los equipos recorren distintas localidades para evaluar infraestructura, organizar recursos y detectar las condiciones particulares de cada territorio.

La prioridad: las poblaciones vulnerables

Otro de los puntos centrales de la planificación es reconocer a las personas que podrían necesitar asistencia especial ante un evento meteorológico. Entre ellas se encuentran adultos mayores, niños, personas con discapacidad y quienes atraviesan situaciones de salud particulares.

También se presta atención a quienes viven en zonas de ribera o sectores potencialmente inundables, donde las modificaciones territoriales acumuladas durante años de sequía pueden aumentar la exposición frente a lluvias intensas.

El escenario climático previsto contempla precipitaciones persistentes y tormentas convectivas, con posibilidad de lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica. Estas condiciones también pueden generar otros riesgos, como incendios forestales.

Frente a este panorama, la organización anticipada apunta a que los organismos provinciales y municipales cuenten con información, personal y recursos para intervenir ante diferentes escenarios.

“Nuestro principal objetivo, como siempre decimos, es cuidar a nuestra gente”, remarcó Ousset, quien aseguró que se priorizará la atención de las personas vulnerables mediante un operativo preparado para activarse de manera inmediata.

La conformación del comité reúne a distintas áreas del Gobierno provincial para centralizar la planificación y coordinar las intervenciones. De la reunión participaron los ministros de Seguridad, Matías Nicolini; de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; el secretario del Interior, Gustavo Coatz, y la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.