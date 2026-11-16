La Legislatura del Neuquén realizó en Chos Malal el cierre de Jóvenes Líderes 2026, el programa de formación en liderazgo social y político que convocó a 25 jóvenes de 19 localidades, con representación de las siete regiones de la provincia. La actividad se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, junto a la coordinadora de Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC), Candela Bermúdez Wendel. También participaron el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, el diputado Matías Martínez y la diputada Yamila Hermosilla.

Durante la jornada, los participantes compartieron sus experiencias, reflexionaron sobre el papel de las juventudes en el desarrollo provincial y recibieron sus diplomas tras completar una formación que se extendió durante todo el año.

Qué destacaron los jóvenes sobre su participación

Uno de los ejes del cierre fue el intercambio de experiencias entre representantes de distintas localidades. En una ronda de diálogo, los participantes compartieron los aprendizajes adquiridos y plantearon la importancia de generar espacios para que las nuevas generaciones puedan involucrarse en sus comunidades.

Gonzalo, de Huinganco, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas regiones.

"El desafío de nosotros, los jóvenes de cada región, es trabajar en conjunto para el desarrollo de nuestra provincia", señaló.

También agradeció la oportunidad de participar y pidió que continúen las políticas públicas destinadas a las juventudes. "Muchas veces nos sentimos excluidos y no escuchamos. Así que, pedirles que sigan con este tipo de políticas públicas", expresó.

Por su parte, Daniel, de Piedra del Águila, valoró los conocimientos incorporados durante la capacitación y consideró que podrá transmitirlos a otros jóvenes de su entorno para generar nuevas oportunidades y alentarlos a participar.

Enrique, de San Patricio del Chañar, resaltó el intercambio entre localidades y la posibilidad de conocer otras realidades. "Me encantó poder compartir experiencias, conocer realidades, conocer muchas personas y también entender que en conjunto se pueden lograr grandes cambios", afirmó.

Zulma Reina destacó el protagonismo juvenil en el futuro de Neuquén

Durante el acto, Zulma Reina puso el foco en la necesidad de generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en sus propias localidades.

"Neuquén está creciendo muchísimo y queremos que nuestros jóvenes sean protagonistas de ese futuro, que puedan estudiar, trabajar, cumplir sus sueños y encontrar oportunidades en su propia tierra", sostuvo.

La vicepresidenta primera también valoró el recorrido de los siete módulos, que permitieron a los participantes conocer distintas realidades territoriales, intercambiar conocimientos y construir vínculos.

"Me llena de orgullo ver a tantos jóvenes con ganas de involucrarse, aportar sus ideas y hacer cosas buenas por nuestra querida provincia", expresó. Luego cerró su intervención con una invitación directa: "Quiero escucharlos a ustedes".

En tanto, Candela Bermúdez Wendel, coordinadora de CLEC, remarcó la importancia de generar espacios de encuentro y construcción colectiva.

"Es fundamental que los jóvenes se encuentren, se escuchen y construyan redes, porque es en el intercambio de ideas, sueños y experiencias donde comienzan a imaginar y construir colectivamente el lugar en el que quieren vivir", manifestó.

También señaló que reunirse permite transformar inquietudes individuales en proyectos compartidos y fortalecer el protagonismo de las juventudes en sus comunidades.

El programa también tuvo participación de referentes locales y legislativos

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, recordó que también participó de Jóvenes Líderes y destacó el valor de acompañar los procesos de formación de las nuevas generaciones.

"Ustedes tienen que poder. Ustedes tienen que querer sobre todo, pero poder", manifestó.

La diputada Yamila Hermosilla felicitó a los participantes por involucrarse en el desarrollo de sus localidades y los convocó a continuar capacitándose.

"Yo los animo a que sean parte de la política, que participen, que se sigan capacitando y que hagamos grande este Neuquén", expresó.

Por su parte, el diputado Matías Martínez, quien también integró el programa en 2018, destacó la importancia de que los jóvenes asuman responsabilidades en los espacios de decisión.

"Necesitamos jóvenes que se involucren, que participen y que el día de mañana sean los que lleven adelante la posta de lo que hoy se está formando", sostuvo.

Además, consideró que las nuevas generaciones cuentan con capacidades y herramientas para participar en la conducción y planificación del futuro provincial.

Siete módulos de formación y actividades en cinco regiones

Jóvenes Líderes 2026 comenzó en mayo y desarrolló siete módulos de capacitación con actividades en cinco regiones de Neuquén: Confluencia, Vaca Muerta, Comarca, Lagos del Sur y Alto Neuquén.

Los encuentros se realizaron en Neuquén capital, San Patricio del Chañar, Cutral Co, San Martín de los Andes y Chos Malal.

La propuesta abordó contenidos vinculados con:

Gobernanza y gestión pública.

Identidad territorial y soberanía.

Neurociencia.

Comunicación estratégica.

Liderazgo y participación ciudadana.

Ética pública.

Planificación de proyectos comunitarios.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Pablo Lumerman, Graciela Iuorno, Anahí Membribe, Delfina Anchorena, Emiliana Cortona, Luis Nowak, Valeria Amstein y Damaris Serra.

El séptimo y último módulo se realizó el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en Chos Malal, con una capacitación a cargo de Damaris Serra. La agenda incluyó un recorrido histórico por la ciudad y una presentación musical de una banda folclórica local.

La edición contó con participantes de Andacollo, El Chocón, Chos Malal, Las Coloradas, Copahue-Caviahue, Cutral Co, Huinganco, Las Lajas, Neuquén, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar, Senillosa, Varvarco y Vista Alegre.

Qué busca el programa Jóvenes Líderes de Neuquén

Jóvenes Líderes es una iniciativa de la Legislatura del Neuquén, desarrollada a través de Casa de las Leyes Espacio Cultural, que apunta a fortalecer la participación juvenil y brindar herramientas para el desarrollo de liderazgos sociales y políticos.

Uno de sus principales ejes es la integración territorial: reúne a jóvenes de distintas localidades para que puedan conocer otras realidades, intercambiar experiencias y desarrollar proyectos vinculados con las necesidades de sus comunidades.

La edición 2026 cerró con 25 participantes, 19 localidades representadas y presencia de las siete regiones neuquinas. Tras la entrega de diplomas, el desafío será trasladar los conocimientos y vínculos construidos durante la formación a iniciativas concretas en cada territorio.

Hasta el momento, la información difundida sobre el cierre no establece fechas para una próxima edición ni detalla mecanismos de seguimiento de los proyectos que puedan surgir de esta experiencia.