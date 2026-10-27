La futura terminal de ómnibus de San Martín de los Andes comenzó a tomar forma este lunes con la apertura de las propuestas presentadas por empresas interesadas en ejecutar una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años para la localidad.

La cantidad de oferentes sorprendió incluso a las autoridades presentes en el acto, que coincidieron en destacar el interés generado por un proyecto considerado estratégico para el crecimiento urbano y turístico de la ciudad.

Para los vecinos, la iniciativa representa el avance concreto de una obra largamente esperada, ya que la terminal actual quedó pequeña frente al crecimiento que atravesó San Martín de los Andes en los últimos años, especialmente por el aumento del turismo y de los servicios de transporte.

Un edificio tres veces más grande

La nueva terminal se construirá sobre un predio ubicado en la Ruta Provincial 48, a pocos metros de la Ruta Nacional 40. El terreno abarca cerca de 20.000 metros cuadrados, una superficie que triplica la del edificio actual.

El proyecto contempla 16 dársenas para micros y un edificio distribuido en varios niveles. La planta baja albergará boleterías, salas de espera, oficinas de turismo y transporte, sanitarios públicos, cafetería y áreas de circulación. A ello se sumará un espacio semicubierto destinado al sector operativo de los colectivos.

En la planta alta funcionarán locales comerciales, nuevos espacios de espera y servicios para pasajeros, mientras que el subsuelo estará destinado a las áreas técnicas y de mantenimiento.

Más que una terminal

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa consideró que la obra marcará "un antes y un después" para el acceso a San Martín de los Andes y la vinculó con otros proyectos de infraestructura previstos para la región.

Entre ellos mencionó la construcción de un futuro centro de convenciones en el predio que actualmente ocupa la terminal, una iniciativa orientada a fortalecer el turismo durante todo el año y reducir la estacionalidad de la actividad.

Además, remarcó que el desarrollo de nuevas obras viales y de servicios forma parte de una decisión de recuperar infraestructura considerada fundamental para el crecimiento de la ciudad.

Expectativa por la definición

Ahora comenzará el proceso de análisis técnico y económico de las once propuestas presentadas, paso previo a la adjudicación de la obra.

El intendente Carlos Saloniti valoró especialmente la participación de empresas de distintos puntos del país y sostuvo que el proyecto forma parte de un proceso de transformación que atraviesa la ciudad.