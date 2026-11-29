El Gobierno de Neuquén se reunió el sábado 28 de noviembre al mediodía con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) para intentar sellar la pauta salarial 2027, algo que ya se acordó con la mayoría de los gremios estatales, pero que todavía no puede cerrarse con el sindicato educativo, que tiene la amenaza latente de paros constantes en las escuelas y de no comienzo del ciclo lectivo 2027 si no hay acuerdo paritario.

Luego del encuentro que fue encabezado por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Tobares; y por la secretaria general del gremio, Fany Mansilla; las partes involucradas acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 30 de noviembre por la tarde.

De acuerdo a lo que pudo saber Mejor Informado, la última propuesta realizada por el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa destaca Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado y también un retroactivo del 7% que se divide de la siguiente manera: 4% en noviembre de este año (corriente mes) y 3% en enero del año que viene.

De acuerdo a la información que trascendió, la oferta del Gobierno neuquino sería considerada insuficiente y, en caso de confirmarse eso, las partes tendrían que seguir negociando para llegar a un acuerdo.

Durante los últimos años, ATEN se mostró como el sindicato más inflexible a la hora de negociar salarios, teniendo los docentes de la provincia sueldos altos en comparación con los docentes del resto de las provincias del país.









