El Obispado de Neuquén informó que la Justicia sobreseyó definitivamente a un sacerdote denunciado por abuso sexual

A través de un comunicado fechado el lunes 26 de octubre, el Obispado de Neuquén se refirió a la situación judicial del sacerdote involucrado en una denuncia por un presunto abuso sexual, por un hecho que habría ocurrido en 2023.

Según precisó la diócesis, la Justicia dictó el sobreseimiento total y definitivo el 16 de abril de 2026, en los términos del artículo 160, inciso 1°, del Código Procesal Penal, que contempla el supuesto en que el hecho denunciado no se cometió.

En el escrito, la institución eclesiástica señaló que, tras esa resolución, considera concluido el caso.

El documento recuerda que la diócesis ya había informado sobre el caso el 27 de marzo de 2025. En esta oportunidad, precisó el resultado de la resolución judicial y sostuvo que el proceso quedó cerrado.

“Esta resolución se da en función del art. 160 inc. 1º del Código Procesal Penal, el cual procede cuando el hecho denunciado no se cometió”, señala el comunicado.

Además, el Obispado indicó que el sacerdote mantuvo silencio durante el proceso respecto de las instituciones y de la sensibilidad del tema.

Cómo comenzó la investigación

La denuncia contra el sacerdote había sido radicada en septiembre de 2024 y estaba vinculada con un presunto hecho ocurrido el año anterior en un colegio primario de Neuquén capital.

En su momento, el Ministerio Público Fiscal informó que la investigación estaba a cargo de la fiscal Carolina Mauri. Entre las medidas realizadas se encontraban entrevistas a personas del entorno del menor, entre ellas su madre, su abuela y una docente, además de una entrevista en Cámara Gesell, en la que no se había logrado obtener información relevante para avanzar. La fiscalía analizaba entonces los elementos reunidos para determinar los pasos a seguir.

En paralelo, el Obispado había comunicado que la investigación preliminar canónica fue elevada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo del Vaticano competente en materia de delitos graves dentro de la Iglesia. También había manifestado su disposición a colaborar con la Justicia ordinaria.

La institución cerró su mensaje al señalar que no emitirá nuevas comunicaciones sobre el tema y que considera concluido el caso tras el sobreseimiento definitivo.

El comunicado del Obispado