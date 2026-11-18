El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa visitaron este miércoles la obra del Acceso Norte. Durante la recorrida conversaron con los trabajadores y verificaron que el avance del proyecto va más rápido de lo previsto y anunciaron que en los primeros días de 2027 quedará inaugurado.

Gaido destacó que se trata de una “obra fundamental” y una de las más importantes que tiene la ciudad en este momento, se trata un proyecto que dará un reordenamiento vial transformador para todos los que ingresen a la ciudad desde el sector norte.

El intendente anunció que se inaugurará los primeros días de enero de 2027, tras finalizar los trabajos en diciembre.

“La circulación del tránsito que ingresa a la ciudad, más de 230.000 autos, necesita este tipo de obras”, explicó el intendente. Y agregó que Neuquén se ubica así “a la altura de capitales como San Luis o Mendoza, e incluso superándolas”.

Por su parte, Figueroa expresó que están “muy contentos con este trabajo en equipo” y remarcó que el reordenamiento del acceso a la capital debe complementarse con otras intervenciones, dado el fuerte incremento del tránsito diario de vehículos que llegan desde otras localidades.

Qué mejora el nuevo puente

El gobernador detalló que junto al Municipio trabajan en duplicar la ruta desde el rulo de Senillosa hasta CAPEX, y “luego desde la bajada de Maida y la intersección con la ruta 67, que también se está duplicando. Esto permitirá ejecutar los puentes necesarios y continuar eliminando rotondas, con estructuras similares a la del Acceso Norte sobre Casimiro y sobre Los Paraísos, además de completar los rulos de Cañadón de las Cabras”.

Figueroa agregó que, junto a Gaido, se trabaja también en la construcción de puentes sobre la ex Zanon y en el Parque Industrial.

“Este reordenamiento de acceso a la capital, sin lugar a dudas, va a beneficiar al vecino. No vamos a parar hasta que la vida de cada neuquino se vea beneficiada con todas estas obras que estamos desplegando”, afirmó.

Estos trabajos conectarán de manera fluida y segura las vías elevadas con arterias vitales como Raúl Alfonsín, la calle Jujuy y la Diagonal 9 de Julio. La estructura principal del puente en Y quedará lista en su totalidad una vez que finalicen los últimos detalles de hormigonado durante las próximas semanas.

Posteriormente, el proyecto ingresará en la etapa de terminaciones, que incluye la colocación de la carpeta asfáltica y el moderno sistema de iluminación led.