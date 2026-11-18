La aprobación en general del Presupuesto 2027 de Neuquén abrió un debate político sobre el rumbo económico de la provincia, el destino de los recursos públicos y las prioridades de inversión para el próximo año. Durante la sesión de este miércoles en la Legislatura, diputados de distintos bloques fundamentaron sus posiciones y expusieron los argumentos que respaldaron sus votos.

El proyecto, que contempla ingresos por 11,4 billones de pesos, gastos por 11,1 billones y un superávit financiero estimado en 200.000 millones de pesos, obtuvo 25 votos afirmativos y dos negativos. La discusión tuvo como principales ejes el plan de obras públicas, la situación fiscal, la presión tributaria y el endeudamiento provincial.

Aunque la iniciativa consiguió un amplio respaldo, las intervenciones dejaron en evidencia distintas miradas sobre la administración de los recursos y las previsiones económicas para 2027.

Obra pública y equilibrio fiscal, los argumentos para defender el presupuesto

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), miembro informante del proyecto, destacó el equilibrio fiscal, la inversión en infraestructura, el incremento de las partidas educativas y la reducción de la presión impositiva como los principales aspectos de la iniciativa.

El legislador puso especial énfasis en el destino territorial de los recursos y en las obras previstas para las distintas localidades neuquinas.

"Este presupuesto tiene una fuerte impronta en el desarrollo de las localidades del interior de la provincia. Casi el 50% de los 1,8 billones de pesos que se destinan para obras se derivan principalmente a rutas y caminos e infraestructura energética", sostuvo Bermúdez.

El diputado provincial también destacó los cambios incorporados en el Código Fiscal y en la Ley Tributaria. Según explicó, las modificaciones beneficiarán al 80% de las personas que tributan Ingresos Brutos, en el marco de una política orientada a reducir la carga impositiva.

Otro de los puntos que defendió fue la evolución del endeudamiento provincial. Sostuvo que su impacto sobre los recursos que ingresan a Neuquén viene disminuyendo y que la tendencia continuará durante los próximos años.

En ese sentido, diferenció la utilización del financiamiento en la actual gestión respecto de ejercicios anteriores. Aseguró que mientras antes se recurría a deuda para afrontar gastos corrientes, ahora los recursos se destinan a obras de infraestructura.

Comunidad y MPN defendieron la administración de los recursos

Desde el bloque Comunidad, Ernesto Novoa también respaldó el proyecto y cuestionó que la magnitud de los recursos destinados a infraestructura se presente como algo habitual.

El diputado sostuvo que disponer de esos fondos es resultado de una política de ordenamiento de las cuentas públicas y remarcó la necesidad de administrar los ingresos provinciales con prioridades claras. "Ordenar para distribuir", sintetizó Novoa al referirse al criterio de ejecución de los recursos.

Por su parte, Claudio Domínguez (MPN) reivindicó el plan de obras en todo el territorio neuquino y vinculó la inversión proyectada con la necesidad de revertir un déficit de infraestructura que, según indicó, ronda los 4.000 millones de dólares.

El legislador aseguró que los recursos están bien administrados y remarcó que la provincia no controla las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar las proyecciones presupuestarias. "Este presupuesto bate récord en construcción de escuelas, hospitales, caminos e infraestructura de acceso a servicios", afirmó Domínguez.

El legislador emepenista también comparó la situación económica de Neuquén con la del resto del país. Sostuvo que, mientras en Argentina cerraron más de 30.000 empresas, en la provincia se abrieron nuevas firmas, y contrapuso el crecimiento del empleo neuquino con el aumento del desempleo a nivel nacional.

Respaldo y reparos

Una de las intervenciones que introdujo observaciones sobre las previsiones económicas fue la de Darío Martínez, quien anticipó su acompañamiento al presupuesto, aunque con cuestionamientos puntuales.

El diputado justificó su voto afirmativo al considerar que se trata de una "herramienta de gobierno", pero advirtió que las estimaciones de ingresos podrían quedar por debajo de los recursos que efectivamente reciba la provincia durante 2027.

En particular, señaló que Neuquén podría disponer de mayores ingresos por regalías petroleras que los contemplados en el cálculo presupuestario. Su argumento se basó en que las proyecciones fueron elaboradas sobre niveles de producción de barriles y precios internacionales del crudo que consideró inferiores a los que podrían registrarse.

Un presupuesto con amplio respaldo político

La votación en general reunió a 25 legisladores de Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Unión por la Patria, Avanzar, Arriba Neuquén, Neuquén Federal y Juntos.

En contra se pronunciaron las dos bancas del PTS-FIT-U y FIT-U.

La sesión, correspondiente a la 24ª reunión ordinaria, fue presidida por la vicepresidenta primera de la Cámara, Zulma Reina, y contó con la presencia del ministro de Economía, Guillermo Koenig.

Más allá de la amplia mayoría que consiguió el proyecto, las intervenciones legislativas dejaron planteadas las principales discusiones que acompañarán su ejecución: cuánto se destinará a infraestructura, cómo evolucionarán los ingresos provenientes de la actividad hidrocarburífera, qué impacto tendrán los cambios tributarios y de qué manera se sostendrá el equilibrio de las cuentas provinciales.