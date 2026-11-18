La Legislatura de Neuquén aprobó en general este miércoles 18 de noviembre el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2027, enviado por el gobernador Rolando Figueroa. La iniciativa consolida por tercer año consecutivo una planificación financiera con superávit fiscal y pone el foco en la inversión pública como herramienta para reducir el déficit de infraestructura y acompañar el desarrollo provincial.

El proyecto prevé ingresos por 11,4 billones de pesos y gastos por 11,1 billones, lo que representa un superávit financiero estimado en 200.000 millones de pesos. Se trata de una planificación que busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas, continuar garantizando el funcionamiento del Estado y fortalecer la capacidad de inversión de la Provincia, para poder destinar recursos a cancelar deuda heredada y, a la vez, ejecutar obras de infraestructura.

Inversión histórica en infraestructura

Uno de los principales ejes del presupuesto que elaboró la gestión Figueroa es la inversión prevista de 1.800 millones de dólares en obras durante 2027. El objetivo es continuar reduciendo el déficit de infraestructura que se generó en años anteriores, en una clara decisión política de ir contra las injusticias que parecían estar naturalizadas en Neuquén: escuelas completas funcionando en trailers, un déficit habitacional para el cual no había ninguna respuesta, una red vial que no acompañaba el desarrollo de las comunidades y un sistema de salud que apenas podía garantizar la atención a la ciudadanía.

Frente a este panorama, la respuesta de la actual gestión fue destinar recursos provinciales y asumir la ejecución de proyectos estratégicos para mejorar la conectividad, los servicios y la calidad de vida de la población.

La cifra destinada a infraestructura el año que viene equivale a la inversión realizada durante los primeros tres años de gobierno de Figueroa y permitirá profundizar el plan de obras en las distintas regiones neuquinas. Para entender la magnitud de esta planificación, cabe mencionar que el presupuesto 2027 contempla 745 obras con una distribución territorial orientada a atender las necesidades de cada localidad.

El plan vial provincial, por ejemplo, concentrará el 27,6 por ciento de la inversión en infraestructura, mientras que la generación y distribución de energía representará el 20,4 por ciento. Este ultimo punto es muy importante porque busca subsanar una gran contradicción: siendo Neuquén la principal productora de energía de la Argentina, muchos neuquinos aún no tienen acceso a servicios esenciales como el gas y la electricidad. Figueroa tomó nota de esta realidad que él calificó como parte de la “deuda moral” que tiene el gobierno con la gente e instruyó a las empresas públicas provinciales a invertir en obras para que el gas de los neuquinos llegue primero a los neuquinos y se aplique una tarifa eléctrica diferencial -la tarifa neuquina- para reducir el costo de la factura de la luz a los usuarios del EPEN, medida que se hizo extensiva a cooperativas eléctricas que operan en la provincia.

También se prevén inversiones superiores a los 324.000 millones de pesos para obras de Educación, Cultura y Deportes, además de partidas destinadas a agua y saneamiento, vivienda y urbanización.

Entre los proyectos estratégicos se destaca la construcción de ALIVILLA, una línea de alta tensión de 90 kilómetros que permitirá conectar Villa Traful y Villa La Angostura al sistema argentino de interconexión.

El presupuesto también contempla los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, principalmente Salud, Educación y Seguridad.