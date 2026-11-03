Otra vez sin clases en Neuquén: ATEN va al paro y recién el jueves se normalizan las escuelas

Este martes 3 de noviembre los docentes nucleados en ATEN dieron inicio a un paro de 48 horas con una movilización que se hará este miércoles durante la segunda jornada.

Debido a esto las instituciones educativas públicas permanecen sin clase tanto martes como miércoles. La normalización de las actividades está prevista para el jueves 5 de noviembre en estos establecimientos.

La medida fue definida el viernes pasado en el plenario de secretarios generales que se realizó en Cutral Co, luego de que las asambleas de las distintas seccionales rechazaran por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Gobierno neuquino.

El paro comenzó este martes y continuará el miércoles 4 de noviembre, con actividades organizadas por cada seccional durante el primer día y una movilización provincial.

De acuerdo con lo resuelto por el plenario, este martes habrá actividades en las distintas localidades, organizadas por las seccionales del gremio. Para el miércoles está prevista una movilización provincial en Neuquén capital.

La propuesta que rechazó el gremio

La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y ATEN terminó con el rechazo de la propuesta oficial. El ejecutivo provincial había presentado un esquema de aumentos para el primer semestre de 2027 que combina un incremento del 4%, actualizaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación extraordinaria de $480.000.

El planteo contempla dos actualizaciones salariales por IPC durante el primer semestre de 2027 y un incremento del 4% en los haberes del mes de enero.

Los incrementos se aplicarán en el mes de abril, sobre el salario de marzo al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo y, en el mes de julio sobre el salario de abril, aplicando el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio.

Además, se aplicará un aumento salarial del 4% en los haberes correspondientes al mes de enero de 2027 calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes conforme a la pauta salarial vigente.

La propuesta incluye una compensación extraordinaria neta, no remunerativa y no bonificable, de $480.000 a abonarse durante la segunda quincena de enero de 2027 para los trabajadores activos durante el mes de diciembre de 2026 y extensivo proporcionalmente al sector pasivo.

Finalmente, el Gobierno garantizó la continuidad del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad Nacional con recursos propios, así como el mantenimiento de la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares conforme al mecanismo vigente.

Para el cálculo de las actualizaciones se utilizará como índice una media ponderada del 50% del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén y el 50% del índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Nación (INDEC).

La discusión se produce en una provincia que se despega del resto del país con los salarios docentes más altos para un cargo testigo. Sin embargo, el nivel de las remuneraciones neuquinas no alcanzó para destrabar el conflicto: ATEN reclama una recomposición mayor del salario básico y cuestiona que la propuesta no garantice una actualización mensual durante todo 2027.