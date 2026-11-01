Por qué se dice que ATEN quebrantó la buena fe

La que acaba de terminar fue, para los neuquinos, una semana decididamente intensa en la que las noticias -a las que suelen llamarse con impacto- se sucedieron literalmente unas tras otras, desde el anuncio de los descuentos del 30% en las tarifas de luz y la difusión de la grilla de los artistas que animarán la Fiesta de la Confluencia, hasta la presentación de los proyectos de Presupuesto 2027, tanto de la Provincia como del Municipio.





En el medio hubo otras noticias. Y, entre ellas, una que sorprendió: el anuncio de paro por parte de ATEN, el gremio de los docentes neuquinos.



Sorprendió no sólo porque la medida de acción directa en rechazo a la primera oferta del gobierno provincial fue resuelta en medio de la conversación salarial, sino también porque la actual paritaria docente (la de 2026) se extiende hasta enero próximo (inclusive). Es decir, sorprendió porque hay tiempo de sobra para avanzar en el diálogo, por lo que la medida resulta fuera de contexto.





Cuando restaban más de tres meses para la finalización del convenio actual, el gobierno convocó al sindicato para comenzar las paritarias de 2027 con margen de sobra. Tal es así que la primera reunión se concretó el jueves 22 de octubre. Lo que en verdad no se esperaba era que la respuesta a la primera oferta (la del lunes 26 de octubre) fuera una reacción a la que podría calificarse de intempestiva. No porque vulnere el derecho a huelga; sino porque el paro es o debería ser el último recurso.









Diálogo y tiempo





Las negociaciones colectivas -de eso se tratan las paritarias- requieren del diálogo y llevan su tiempo. Es un proceso trabajoso que se rige por el principio de la buena fe. Un conjunto de normas de conducta (rectitud, transparencia, etc.) que en este caso se considera quebrantado por la convocatoria al paro.





La huelga es la última instancia tras haberse agotado otras. La lógica indica que no debería ser la respuesta espasmódica a la primera oferta. Pero lo fue y se sabe que no es inocuo. Por el contrario, afecta el derecho a la educación.





Incluso, la medida dispuesta por el sindicato puede llegar a afectar a los propios trabajadores, ya que aquellos que adhieran quedarán expuestos al posible descuento de los días no trabajados. En situaciones como estas, el empleador (en este caso, el Estado) tiene derecho a no pagar las jornadas no trabajadas. Y en el caso de los docentes también perderían el adicional (al que popularmente se conoce como presentismo), con lo cual se quedarían sin el plus del 15% sobre el básico.





Los días de paro





ATEN provincia, gremio que conduce la secretaria general Fany Mansilla, convocó a un paro y movilización para el martes y miércoles (3 y 4) de la semana que comienza, con la particularidad de que el martes se realizarán las elecciones para la conducción nacional y provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en las que la dirigente del gremio docente, Cintia Galetto, es candidata a secretaría adjunta, en una de las listas. Galetto es la actual secretaria adjunta de ATEN. La movilización docente no será ese día, sino que está prevista para el miércoles.





El paro lo decidieron el viernes, durante un plenario de secretarios generales que tuvo lugar en Cutral Co. La propuesta que había realizado la provincia -representada, entre otras autoridades, por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares- incluye, además de distintas mejoras, la continuidad de la actualización de salarios según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que es extraordinario en todo el país. Todo con un telón de fondo que es sobradamente conocido: Neuquén encabeza el ranking de los salarios docentes más altos de la Argentina. El gremio exige, básicamente, una mayor recomposición salarial.





Las paritarias de ATEN no se realizan junto a las de los otros tres sindicatos de los trabajadores de la administración provincial neuquina porque los convenios no terminan el mismo día. A mediados de año, ATE, UPCN y Viales firmaron un acuerdo de pauta salarial que tiene vigencia hasta mediados de 2027 (y que, tal como les ofrecieron a los docentes, incluye ajustes por IPC y bonos extraordinarios).





“Educación es una de las áreas esenciales del Estado. Nosotros tomamos nota de los pedidos de los gremios, pero les explicamos que nuestra propuesta salarial tiene que estar acorde a la caja de la provincia”, dijo este fin de semana la secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia de Neuquén, Carola Pogliano. Los docentes tienen los mejores sueldos del país. Se espera que se encauce el diálogo.