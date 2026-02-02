A días de cambiar de conducción, SEJUN busca sellar las paritarias con el Tribunal Superior de Justicia

Santiago Alonso, flamante secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) y próximo a asumir en el cargo el 13 de febrero, habló con Pancho Casado en el programa La Primera Mañana que se emite por AM550 acerca de las negociaciones salariales que lleva adelante el gremio -todavía bajo la conducción de Claudio Salazar- con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia.

“Entendemos que el contexto amerita que la flamante conducción asuma el 13 de este mes porque es legítima y fue otorgada por el voto de los compañeros. Creemos que esto no entorpece el funcionamiento democrático de la organización, y hay mejores condiciones para el desarrollo sindical. Habrá un traspaso de mandato con la gestión vigente”, expresó Alonso en primer lugar.

Con respecto a las paritarias con el TSJ manifestó: “No creo que haya un enfrentamiento, estamos en un proceso de negociaciones. Es como cualquier proceso salarial que se tiene con una patronal. Queríamos evitar este escenario, no pudimos cerrar las paritarias en diciembre. Hasta el 13 las charlas serán con la conducción actual, hoy habrá un pedido de reapertura de la mesa salarial. La base del reclamo al Tribunal Superior de Justicia es la pérdida que arrastramos desde 2024, en la última negociación fuimos el único sindicato que obtuvo el incremento por IPC y un bono. Los docentes y estatales tuvieron modificaciones particulares que reflejaban un recupero de esa pérdida que tuvimos. Entendemos que debemos recuperar lo que perdimos, y esa es la base donde habrá una reactivación”.

“Claudio Salazar hará el pedido de la apertura de la mesa salarial tras el rechazo del planteo de diciembre, que fue la actualización trimestral por IPC y un bono de $350.000. Desde la primera oferta venimos rechazando eso. Hemos tenido acercamientos en cuanto a lo formal como conducción electa, hay comunicación, es una de las premisas que tuvimos como lista, tener que reconstruir el diálogo con el Tribunal, y la capacidad de tener una mesa de negociación para buscar que se cumplan las necesidades que tengan los compañeros”, agregó el sindicalista.

Y concluyó: “Creemos que debemos cerrar en lo inmediato esto, que no se extienda en el tiempo, para que el servicio de Justicia esté funcionando a pleno. Estamos en la búsqueda de lo que exige la comunidad, sabemos que somos la primera cara visible y entendemos las necesidades que tiene la ciudadanía”.