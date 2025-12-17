El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén designó al vocal Gustavo Mazieres como presidente del máximo órgano judicial provincial para el período 2026. De esta manera, Mazieres seguirá un año más al frente de la entidad judicial.



Evaldo Moya asumirá como presidente subrogante y conducirá también el Consejo de la Magistratura. Para este órgano se designó además a Alfredo Elosu Larumbe como presidente subrogante.



Durante la sesión, el TSJ también definió la integración de sus salas, la Junta Electoral Provincial y el Jurado de Enjuiciamiento. Asimismo, designó a los representantes que participarán en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia y REFLEJAR.



Una por una, todas las designaciones