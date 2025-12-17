¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Diciembre, Neuquén, Argentina
PODER JUDICIAL

Gustavo Mazieres seguirá al frente del Tribunal Superior de Justicia el año entrante

Por Redacción

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 13:07
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén designó al vocal Gustavo Mazieres como presidente del máximo órgano judicial provincial para el período 2026. De esta manera, Mazieres seguirá un año más al frente de la entidad judicial.


Evaldo Moya asumirá como presidente subrogante y conducirá también el Consejo de la Magistratura. Para este órgano se designó además a Alfredo Elosu Larumbe como presidente subrogante.


Durante la sesión, el TSJ también definió la integración de sus salas, la Junta Electoral Provincial y el Jurado de Enjuiciamiento. Asimismo, designó a los representantes que participarán en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia y REFLEJAR.
 

Una por una, todas las designaciones 

