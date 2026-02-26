SEJUN se encamina a rechazar la última oferta del TSJ: cuál fue la propuesta

El secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), Santiago Alonso habló con el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado en relación a las paritarias que el gremio lleva adelante con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia, con el objetivo de sellar la pauta salarial 2026.



De acuerdo a lo adelantado por Alonso, el sindicato rechazaría en el plenario que se llevará a cabo a partir de las 11.00 la última propuesta realizada por el máximo organismo del Poder Judicial, que contempla actualización anualizada por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dos bonos extraordinarios de $350.000 a pagar en marzo y septiembre.



“Ayer hubo cuarto intermedio y la nueva propuesta fue dos bonos más de un concepto que veníamos arrastrando del año pasado sobre capacitación tecnológica. Se trata de $290.000 más, eso nos ofreció el organismo”, expresó Alonso acerca de la última propuesta.



Además comentó: “Tuvimos una jornada muy buena ayer, los compañeros estuvieron presentes desde todas las dependencias y se los invitó al plenario de las 11.00 que se hará de manera mixta (presencial y virtual). Ahí se evaluará si se acepta o no el ofrecimiento”.



Y adelantó: “Como conducción creemos que sigue siendo insuficiente la propuesta, porque los compañeros de las categorías más bajas siguen perdiendo. Solicitamos que los bonos de $290.000 no sean alcanzados para las categorías más altas (magistrados y funcionarios). Hace falta hacer un esfuerzo por alrededor de 250 compañeros del tercer agrupamiento”.



Finalmente concluyó: “Estamos muy próximos para poder llegar a un acuerdo, queremos cerrar esto y tener un convenio que nos permita concluir el debate para todo el año”.



