Desde el Parque Nacional Lanín informaron a los visitantes, pobladores y prestadores turísticos que gran parte de los caminos provinciales de acceso a la Zona Norte presentan condiciones complejas por deshielo, acumulación de barro, vados con alto caudal y sectores deteriorados.

Por ello recomiendan transitar solo si es necesario, consultar el estado de situación antes de viajar y extremar las medidas de precaución.

El estado en cada sector

QUILLÉN

• El sendero Malalco Chico permanece cerrado por acumulación de nieve. Su apertura está prevista para diciembre.

• Se encuentra habilitado el acceso al paraje Malalco, Comunidad Mapuche Lefiman, así como la circulación vehicular por los caminos internos habilitados.

• Permanecen habilitados la bajada de pesca y el sendero a Laguna Negra.

RUCA CHOROI

• La Ruta Provincial 18, hasta el Centro de Informes del Parque Nacional Lanín, se encuentra transitable con precaución, con sectores poceados y ripio suelto.

• Desde el Centro de Informes hasta el área Calfiquitra (4 km) el acceso está habilitado únicamente para vehículos 4x4.

Estado del camino:

• Vados crecidos por deshielo.

• Acumulación de barro.

• Los campings permanecen cerrados y sin servicios.

ÑORQUINCO

• El acceso al Lago Pilhue permanece cerrado para todo tipo de vehículos debido a vados crecidos.

• En el sector de las cascadas se solicita no ingresar con vehículos pesados ni motorhomes.

• La Senda a las Cascadas se encuentra habilitada.

• La Senda Huella Andina Ñorquinco - Ruca Choroi permanece cerrada por vados crecidos, árboles caídos e inestables y sectores con nieve.

• Se recuerda que está prohibida la flotación en los ríos Pilhue y Pulmarí dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín (Res. Nº 284/96).

SENDA HUELLA ANDINA

La Senda Huella Andina que conecta toda la Zona Norte del Parque Nacional Lanín permanece cerrada por vados crecidos, alto caudal de arroyos, mallines inundados y acumulación de nieve en sectores de montaña.