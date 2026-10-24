Un niño de 13 años fue encontrado sano y salvo después de perderse durante una caminata en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. El menor, oriundo de Buenos Aires, se había separado de su madre mientras recorrían el sendero hacia la Cascada Los Duendes y siguió caminando en dirección a Playa Muñoz.

La mujer advirtió que no podía encontrarlo y pidió ayuda a los guardaparques. El personal del área protegida activó un operativo de búsqueda que combinó recorridos a pie y un despliegue por el lago Gutiérrez.

Guardaparques y brigadistas desplegaron la búsqueda por tierra y agua

Una embarcación de la Seccional Lago Gutiérrez trasladó a cuatro brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) hasta Playa Muñoz. Un guardaparque de esa dependencia también participó del traslado, mientras otro integrante del personal recorrió a pie el sendero para localizar al chico. En paralelo, otros dos guardaparques permanecieron en el centro de informes para acompañar a los familiares durante la búsqueda.

El operativo dio resultado aproximadamente 40 minutos después del aviso

El operativo dio resultado aproximadamente 40 minutos después del aviso. Los equipos encontraron al niño en el sendero hacia Playa Muñoz y comprobaron que estaba en buen estado de salud. Luego, una embarcación lo llevó hasta la Seccional Lago Gutiérrez, donde se reencontró con su madre.

El Parque Nacional Nahuel Huapi recordó las medidas de prevención

Tras el operativo, desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi insistieron en la importancia de mantener al grupo unido durante las caminatas, sobre todo cuando participan niños.

También recomendaron respetar la cartelería y las indicaciones del área protegida. Ante una emergencia o la pérdida de contacto con un integrante del grupo, es importante avisar de inmediato a los guardaparques para facilitar la asistencia.

La rápida comunicación de la madre permitió activar la búsqueda y localizar al menor en menos de una hora. El procedimiento terminó sin consecuencias para su salud y con el reencuentro familiar en la Seccional Lago Gutiérrez.