La Mosconi avanza a buen ritmo: hoy empezará la construcción de los apoyos del puente

Las obras en la Avenida Mosconi de Neuquén, que será rebautizada una vez que esté terminada, avanzan a buen ritmo. Hoy empezará la construcción de los apoyos del puente que va a separar el tránsito en dos: quienes circulan entre la capital provincial y Cipolletti y quienes recorren la propia ciudad.

Al respecto de esto brindó detalles el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola en declaraciones con los medios presentes en el lugar.

“Estamos cerca de los puentes carreteros con la construcción del viaducto, así que avanzamos muy bien en el armado del puente. Ya se hicieron los 48 pilotes y ahora se empezará a ver la construcción de los apoyos del puente; hoy se empiezan a hormigonar las primeras columnas que son en el estribo Son en total 27 en los nueve apoyos del puente, afuera se están haciendo las vigas”, expresó el funcionario y sostuvo que buscan concluir los trabajos en diciembre.

Comentó además sobre las obras en el puente que “lo que hacemos es separar el tránsito de la avenida en dos partes; quienes salen hacia Cipolletti o vienen para acá lo harán en forma elevada por arriba del puente, y tendremos por debajo del puente la calle Alderete y Uruguay, donde se empezarán a materializar los dos cruces”.

Es decir que las personas que transiten en la localidad lo harán por debajo del puente.

Por otro lado, Alejandro Nicola manifestó: “Estamos cerca de terminar la obra que va de Neuquén a Cipolletti. Se hizo una parte, falta otra, creo que en 20 días terminamos y habilitamos el tránsito longitudinal”, y dijo que “estamos terminando luminaria de Gatica para este lado, se están haciendo los cruces de semáforos y en pocos días habilitaremos el tránsito en tramos, los 200 metros primero para trabajar sobre colectoras y así iremos habilitando tramo por tramo a medida de ir avanzando con toda la infraestructura”.

“Ahora empezamos con nuevos frentes de trabajo que serán pluviales que van en ambos manos de la Avenida, la infraestructura eléctrica sobre veredas, espacios verdes, bicisenda, todo eso empezará en los próximos días. Estamos armando logística con cada frentista porque es una secuencia que se va a ir dando, el trabajo de veredas se hace metro por metro por lo que siempre buscamos la forma de garantizar el tránsito peatonal”, indicó el funcionario municipal.

Además, Nicola cuestionó las obras inconclusas del Gobierno nacional en la ciudad: “La mayor congestión se da por obras que no fueron terminadas. En lo personal no tengo expectativas, nosotros nos ocupamos de finalizar obras con fondos propios”.

Finalmente, dijo que las obras en el Acceso Norte continúan a buen ritmo y que está planificado que la semana que viene se empiece a hormigonar la rama del puente que va de Raúl Alfonsín a 9 de Julio y también la que va hacia Jujuy.

“Esta obra es ícono y la más importante en la historia de la ciudad”

El intendente Mariano Gaido señaló que los trabajos avanzan por encima de los plazos previstos y remarcó el despliegue permanente de maquinaria y personal: “Es una obra que se trabaja las 24 horas. La maquinaria y los trabajadores están permanentemente desarrollando el viaducto que permite reorganizar la circulación de la ciudad”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que la infraestructura permitirá dar una respuesta integral al crecimiento de Neuquén: “Viene a darle el ordenamiento necesario a una gran capital con la Gran Avenida, una obra fundamental para resolver la situación del escurrimiento del agua cuando llegan las lluvias, como ocurrió en 2010 y 2014, y además planificar una avenida que genere crecimiento e inversión”, expresó.

Gaido valoró además el comportamiento de la obra frente a las precipitaciones registradas durante los últimos días y añadió que con las últimas lluvias “el agua escurrió absolutamente. Una noche llovieron 37 milímetros y ya, con un porcentaje de la obra ejecutada, pudimos comprobar que el sistema funcionó como estaba previsto”, indicó.

El intendente recordó que la inversión alcanza los 40.000 millones de pesos y se ejecuta íntegramente con recursos municipales provenientes del superávit. También agradeció el trabajo de las empresas locales que participan de la ejecución y dijo que “eso se demuestra con el avance de esta obra, que es la obra ícono y la más importante en la historia de la ciudad”.

Por último, recordó que hasta fines de agosto permanece abierto el proceso participativo para elegir el nombre de la Gran Avenida desde la web municipal: “Estamos muy felices porque la ciudadanía se está expresando de manera libre y autónoma”, cerró.