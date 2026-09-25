El caso que involucra al intendente de Vista Alegre, José “Turco” Asaad, sumó un nuevo capítulo y dejó al Concejo Deliberante frente a una definición que ahora deberá esperar el análisis jurídico.

Después de la denuncia por violencia de género presentada por su expareja y del pedido de remoción o suspensión impulsado por cuatro concejales, el cuerpo deliberativo se reunió este jueves. Pero no hubo votación sobre el apartamiento del jefe comunal: tanto el planteo original como la solicitud posterior de retirar una de las firmas fueron derivados al área de Legales.

La situación abrió además un nuevo interrogante: Antonio “Beco” Osés pidió retirar su firma del documento que había presentado junto con los tres concejales del MPN.

Una definición que quedó para la próxima semana

La concejala del MPN Marisel Muñoz explicó en La mañana es de la Primera, por AM550, que el expediente ingresó durante la sesión ordinaria y que el cuerpo no podía votar directamente el apartamiento en esa instancia.

“Se tiene que llamar justamente a una sesión especial porque no se puede hacer en una sesión ordinaria”, explicó Muñoz, al referirse al procedimiento que, según señaló, establece la Ley 53 bajo el régimen de municipalidades.

Por ese motivo, el expediente fue enviado a la asesora legal del Concejo. El análisis continuará el martes, cuando la abogada concurra al cuerpo deliberativo, y luego el resultado podría ser tratado en una nueva sesión ordinaria del jueves.

La información publicada tras la sesión coincide en que el planteo quedó bajo análisis de Legales y que tampoco hubo una resolución sobre la continuidad de Asaad al frente del municipio.

La firma que apareció y después fue retirada

El otro movimiento que alteró el escenario fue el pedido de Antonio “Beco” Osés para retirar su firma del documento que impulsaba el apartamiento.

Muñoz aseguró que los concejales del MPN se encontraron con esa presentación durante el tratamiento del expediente.

“No sabíamos de esto, nos encontramos con el expediente ingresado por el concejal en el cual pide sacar su firma”, señaló la edil.

La concejala aclaró que el motivo deberá ser explicado por el propio Osés y que, por ahora, esa información también forma parte del material que deberá analizar el área de Legales.

“El expediente entró, no se puede dar a conocer la comunicación del expediente por una cuestión que está en la parte de legal. Una vez trabajado, bueno, ahí se verá”, sostuvo.

El pedido original había reunido cuatro firmas: Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz, del MPN, y Antonio Osés, de Juntos por la Vida. Con la solicitud de Osés, ese respaldo quedó sujeto al análisis del Concejo.

El MPN insiste con un apartamiento preventivo

Mientras el expediente espera el dictamen jurídico, Muñoz buscó diferenciar la posición de su bloque de una condena sobre la denuncia.

“A nosotros se nos está cuestionando como que estamos pidiendo la destitución, como que estamos condenando al señor intendente, y no es de esa forma”, afirmó.

La concejala explicó que el planteo del MPN apunta a que Asaad sea apartado de manera preventiva mientras la Justicia avanza, sin anticipar una definición sobre su responsabilidad.

“Nosotros solamente estamos pidiendo el apartamiento momentáneo para que se pueda resolver esto de la mejor forma y cuando la Justicia determine lo que tenga que determinar”, sostuvo.

La postura fue planteada en la sesión como una cuestión institucional y no como una definición sobre la responsabilidad penal del intendente. La investigación judicial continúa abierta.

El martes puede ser el día clave

El próximo movimiento dependerá ahora del análisis de la asesora legal del Concejo.

“Vamos a ver qué pasa el día martes en Legales, que es lo que nos dice la asesora legal", expresó Muñoz.

A partir de ese análisis se conocerá qué procedimiento corresponde seguir y si deberá convocarse a una sesión especial para tratar una eventual votación sobre el apartamiento.

El escenario tampoco garantiza un resultado determinado. Muñoz reconoció que el MPN es minoría dentro del Concejo y que, aunque el bloque puede impulsar el planteo, una eventual votación dependerá de los demás integrantes del cuerpo.

“Obviamente nosotros como bloque lo podemos proponer, como bloque el MPN lo proponemos, pero si vamos a una votación igual, no sé cómo saldrá porque bueno, estamos en minoría en el Concejo”, manifestó.

Así, el expediente que comenzó con un pedido de apartamiento ahora tiene dos cuestiones bajo análisis: el planteo contra Asaad y el retiro de una de las firmas que originalmente lo respaldaba. La respuesta jurídica del martes será el próximo paso antes de que el Concejo vuelva a quedar frente a la posibilidad de votar.