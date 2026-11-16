Un profesional de Neuquén pide ayuda a la comunidad para recuperar sus herramientas de trabajo tras atravesar una situación de robo que no le permite seguir trabajando. Él realiza tareas en el Hospital Heller y también en ámbitos privados.

"Por esa razón ando con los equipos que trabajo, con los elementos de mi trabajo, de un lado para otro. Los llevo en mi vehículo. Y bueno, muchas semanas trabajo hasta los días sábados", relata el Doctor Luis Rivadero, Médico Cirujano.

Comentó que el sábado, día que le robaron elementos de su camioneta, no bajó sus equipos e instrumentos porque se encontraba agotado y luego se olvidó. En ese momento fue que le rompieron uno de los vidrios y se llevaron todos los equipos que tanto le ha costado conseguir.

"Yo no sé cómo voy a poder seguir trabajando. Ese es el problema. Así que bueno, me cuesta todavía caer porque a la vez estoy un poco desesperado porque no sé cómo avanzar porque necesito trabajar", manifestó con angustia el profesional.

En total son dos equipos, más la valija grande donde lleva todo lo necesario para su especialidad que es flebología. El robo fue en el barrio Huiliches donde él vive y se dio cuenta del faltante a la mañana siguiente.

En cuanto a la alarma de su vehículo, manifestó que le resultó extraño que no suene, ya que cuando vieron el vidrio roto, metieron su mano y ahí si sonó, por lo cual corroboró que funcionaba.

También agregó que algunos vecinos de la zona tienen cámaras pero que ellos viven allí hace menos de un año y medio y no tienen aún equipamiento de seguridad. La Policía también consultó a los vecinos si sus cámaras captaron algo, aunque hasta ahora no hubo respuesta.

Rivadero detalló que uno de los equipos es una bomba tipo aspiración, de color blanco con gris, y el otro es un equipo liviano pero grande:

"Todo el equipo y los accesorios son de color negro. Tiene un panel donde uno va regulando la potencia y tiene varios accesorios que van enchufados en ese equipo. Y después una baliza que tiene un montón de cosas, medicación y elementos de trabajo, jeringas. Por eso yo digo, esos equipos no los puede usar otra persona que no sea médico. No son de uso personal y si los vendían se los puede vender solo a un médico."

"Yo muchos de esos elementos los usaba en el hospital. Porque lamentablemente en salud pública no está pasando un buen momento. Y otras veces creo que es un poco burocracia porque hay cosas que no son tan caras. Pero yo esos mismos elementos los uso en el hospital hace muchos años. Algunos han ido renovando porque el hospital a mí no me los provee y yo los uso por una decisión personal. Los llevo y los uso en el hospital".

Agregó que le parece importante que lo sepa la gente, que muchos elementos de los médicos son propios de ellos que salen de su bolsillo. "Eso quizás es lo que me duele también porque yo trato de ayudar a mucha gente que no tiene recursos con elementos de uso personal."

En caso de tener alguna información de los elementos, se pueden contactar con Rivadero al 2996344768.