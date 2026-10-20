Un médico del sistema público de salud será indemnizado por las secuelas que sufrió luego de contraer Covid-19 mientras trabajaba durante la pandemia.

La Cámara de Apelaciones 2 de Neuquén confirmó la existencia de una incapacidad laboral permanente y la obligación de la ART de reparar las consecuencias de la enfermedad profesional.

El médico se desempeñaba como generalista en establecimientos de Cutral Co y Plaza Huincul. Durante la pandemia fue considerado personal esencial y continuó trabajando en la atención de pacientes afectados por el virus.

En enero de 2021 contrajo la enfermedad y su cuadro se agravó hasta desarrollar una neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria aguda.

Permaneció aproximadamente 48 días en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, intubación y traqueotomía. Luego continuó internado hasta recibir el alta médica.

Secuelas respiratorias y cicatrices permanentes

El juez Tomás Richter consideró acreditado que el médico quedó con secuelas irreversibles como consecuencia de la enfermedad. La pericia determinó incapacidad física por las dificultades respiratorias y las cicatrices faciales producidas durante la prolongada intubación y la traqueotomía.

También reconoció una incapacidad psicológica. Sobre ese punto existió una diferencia entre los integrantes de la Cámara.

La camarista Nancy Vielma consideró que el cuadro psicológico estaba relacionado con la experiencia atravesada por el médico, quien estuvo en riesgo de vida y quedó con consecuencias físicas permanentes.

Juan Manuel Menestrina, por su lado, sostuvo que la pericia psicológica no reunía todos los elementos necesarios para acreditar esa incapacidad, criterio al que finalmente adhirió Manuel Castañón López para alcazar la mayoría.

Por esa razón, la Cámara excluyó ese porcentaje del cálculo. La modificación no alteró el punto central de la sentencia y se reconoció que el médico contrajo Covid-19 mientras cumplía funciones esenciales en Salud Pública y que las secuelas permanentes de aquella enfermedad deben ser indemnizadas.