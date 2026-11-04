Como cada año, el Alto Valle se ha teñído de blanco por la presencia de la pelusa de los álamos "blancos", árboles típicos de la zona que se encuentran en distintos espacios verdes, como una especie emblemática de la región.

Este año, la pelusa invadió Neuquén un poco más tarde de lo normal, ya que las lluvias, la humedad y la falta de temperatura elevada provocaron que este fenómeno que suele comenzar a mitad de octubre recién se haga presente a fines de mes.

En cuanto a su posible fecha de finalización y la eliminación de esta pelusa, se estima que sería a fines de esta semana.

Esteban Thomas, ingeniero forestal del INTA y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), relató con La Primera Mañana por AM550 que la pelusa surge de los álamos híbridos euroamericanos femeninos.

"Son especies exóticas, esos álamos los fueron trayendo a la región para la plantación de cortinas rompevientos en las chacras y para forestaciones, para producción de madera. Esa mayoría de esos álamos híbridos euroamericanos son femeninos y son los que producen pelusas", agregó.

Indicó que desde INTA se trabaja evaluando los nuevos clones de álamos y sauces para la región. "Lo que estamos recomendando principalmente para que no molesten las pelusas, estamos proponiendo, álamos masculinos."

Detalló que hace algunos años se hicieron ensayos para plantar el álamo Ragonese 22 INTA y lo recomiendan para plantarlo como rompeviento y para reforestaciones.

En cuanto a las alergías, el ingeniero aclaró que no está seguro de que sea esta pelusa la que la causa en todas las personas. "Quizás a algunas personas sí, pero en general pasa que hay floración de muchas especies en primavera entonces es toda una combinación y a determinadas personas les ocurre eso."

Un proceso natural y la investigación del INTA

También precisó que sólo el álamo femenino produce la pelusa y que la cantidad depende de su genética y la edad del árbol.

"Es la forma de reproducirse de forma natural. Lo que pasa es que desde lo técnico, desde lo forestal, la forma de reproducir es plantar estacas o también se le dicen guías o varillones. Cuando uno en una chacra, por ejemplo, quiere hacer una plantación de una cortina rompeviento o una forestación para producción de poste o madera, ahí tiene que hacer eso."

Desde INTA hace años recomiendan no plantar estacas ya que la plantación y el inicio del crecimiento de estas es lento, por lo cual se sugiere plantar varillones o guías.

"Acá en nuestra región, en el Alto Valle, se empezaron a hacer ensayos a mediados de la década del 80 y se avanzó, por eso se multiplicaron muchos de esos álamos euroamericanos femeninos en la región. Y después de lo que dije anteriormente, nosotros iniciamos nuevos ensayos hace un par de décadas y en el transcurso de este par de décadas venimos recomendando estos nuevos clones de álamos y sauces que son masculinos, no son femeninos."