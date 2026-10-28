El defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra, cuestionó el proyecto impulsado por la concejal Denisse Stillger, del bloque Arriba Neuquén, que propone eliminar la institución. En una entrevista con Pancho Casado en el programa Primera Mañana, por AM550, calificó la iniciativa como un “atentado a una institución” y advirtió sobre el desconocimiento de las funciones que cumple la Defensoría en la protección de los derechos de los vecinos.

“Fue una sorpresa. Pensé que era simplemente un reel de las redes, un comentario como para probar qué decía la ciudadanía respecto de esto”, relató Pereyra sobre la primera reacción que tuvo al conocer la propuesta. Sin embargo, sostuvo que luego tomó dimensión de lo que consideró la gravedad de la iniciativa y cuestionó los argumentos utilizados para justificar la eliminación del organismo.

Pereyra destacó su trayectoria de 27 años y su intervención en reclamos por servicios, salud y derechos ciudadanos.

El funcionario vinculó la existencia de la Defensoría con el funcionamiento de las instituciones democráticas y el control del Estado. En ese sentido, recordó que la figura del Defensor del Pueblo fue incorporada a nivel nacional a partir de la reforma de la Constitución de 1994. “Querer eliminarlo y de la manera que se lo quiere eliminar es atentar contra este nuevo republicanismo”, afirmó.

Pereyra cuestionó los argumentos

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Pereyra estuvo dirigido a las afirmaciones sobre la escasa presencia de defensorías del pueblo en el país. Según el funcionario, los datos utilizados para sostener el proyecto son incorrectos.

“Es un dato falso”, aseguró al referirse al argumento de que existirían apenas cinco o seis organismos de este tipo en la Argentina. En contraposición, indicó que hay más de 60 defensorías en el país y que en la provincia de Neuquén funcionan cinco.

También cuestionó las referencias a la provincia de Santa Fe y señaló que allí existen defensorías con presencia en distintas localidades. Como ejemplo, mencionó las delegaciones que funcionan en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

“Se equivoca la concejal y se equivoca Leandro López cuando dicen que hay solo seis en todo el país”, sostuvo. Luego agregó una crítica al planteo de eliminar la institución: “El desconocimiento de Leandro López y de la concejal asusta, asusta de lo temerario de querer llevarse puesta a una institución como la Defensoría del Pueblo”.

Pereyra también rechazó la idea de que otras dependencias estatales puedan reemplazar las funciones del organismo. “Con muchísimo respeto, le quiero decir que no hay ninguna institución, ninguna, que pueda suplantar la actividad de la Defensoría del Pueblo por la naturaleza del cargo del Defensor del Pueblo”, expresó.

Los antecedentes que destacó el defensor del Pueblo

Para fundamentar su postura, Pereyra enumeró distintas iniciativas que, según explicó, surgieron de la Defensoría y luego se transformaron en políticas públicas u ordenanzas municipales. Entre ellas, mencionó la gestión para obtener el primer documento de identidad para una persona trans en Neuquén, el proyecto de ordenanza sobre el municipio no eutanásico y las propuestas vinculadas con la prohibición de la pirotecnia.

También destacó las iniciativas para garantizar el acompañamiento de personas hipoacúsicas en espectáculos culturales y sostuvo que los distintos titulares que pasaron por la institución dejaron aportes relevantes para la ciudad.

“Estoy defendiendo la institucionalidad de una institución noble, una institución que a lo largo de sus 27 años de historia ha demostrado que ha generado políticas de Estado”, afirmó.

En ese marco, insistió en que la tarea de la Defensoría no debe medirse únicamente por la cantidad de expedientes o reclamos que recibe, sino también por el alcance de los problemas que aborda y las personas afectadas.

Al responder a las referencias sobre la existencia de entre 40 y 47 casos vinculados con problemas de servicios en la ciudad, Pereyra sostuvo que cada actuación puede involucrar a numerosos vecinos. “Cada una de esas personas lleva atrás a miles de personas”, señaló.

Agua, servicios y reclamos vecinales

Entre los ejemplos concretos de intervención, Pereyra mencionó el trabajo que la Defensoría realiza junto con representantes vecinales de Valentina Norte Rural para avanzar en reclamos relacionados con la tierra y el acceso a los servicios básicos.

Según explicó, el organismo logró reunir a funcionarios de los gobiernos provincial y municipal para buscar soluciones, aunque reconoció que los avances son lentos. También advirtió sobre las dificultades recurrentes para garantizar el abastecimiento de agua durante el verano.

“Todos los años, en la época estival, tenemos que salir nosotros a pelear con la Municipalidad de Neuquén, incluso con un amparo que tenemos de la Defensoría para el abastecimiento de un líquido vital para la vida de cualquier ser, que es el agua”, manifestó.

El funcionario sostuvo que estas intervenciones muestran el papel que cumple la institución frente a necesidades cotidianas de los vecinos y cuestionó que se minimice su tarea a partir de una cantidad limitada de reclamos.

Pereyra enumeró políticas públicas impulsadas desde el organismo.

Además, señaló que la Defensoría acompaña a personas con dificultades para acceder a servicios de salud, a quienes enfrentan problemas con el sistema previsional y a personas con discapacidad que necesitan realizar gestiones ante organismos provinciales y nacionales.

El endeudamiento de las familias y la defensa de la institución

Pereyra también destacó las gestiones realizadas con entidades bancarias para abordar el endeudamiento de los vecinos y buscar alternativas de refinanciación. Según indicó, la Defensoría impulsó reuniones con bancos para procurar que las familias pudieran acceder a cuotas acordes con su capacidad de pago.

“Fuimos la única institución del Estado, la única. Ni la Legislatura, ni el Concejo Deliberante, ni nadie trabajó con las entidades bancarias sobre el endeudamiento de la gente para el refinanciamiento de sus deudas”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista, el defensor volvió a cuestionar los fundamentos de la propuesta de eliminación y sostuvo que el debate no puede reducirse a una discusión sobre el gasto público o la superposición de funciones estatales.

“Minimizar, subestimar [...] es desconocer realmente la esencia de la figura y de la trayectoria de una noble institución que acompaña al pueblo de la ciudad de Neuquén”, concluyó.

La iniciativa de Stillger abrió una discusión sobre la continuidad de la Defensoría del Pueblo, sus funciones y el papel que desempeña en la atención de los reclamos ciudadanos. Pereyra, por su parte, defendió la trayectoria del organismo y sostuvo que su eliminación dejaría sin una herramienta específica de intervención a vecinos que enfrentan problemas frente al Estado y otros prestadores de servicios.

ENTREVISTA COMPLETA: