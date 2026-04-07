El Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra, informó que las actuaciones de esa dependencia se han incrementado notoriamente en lo que va de 2026. Con asiento en la calle Sargento Cabral, el titular de la Defensoría reconoció que los temas de las actuaciones también han ido variando conforme las inquietudes de los vecinos capitalinos.

"Hemos tenido un año, un principio, un comienzo de año bastante atípico. Nosotros, generalmente, para esta época del año es como que estábamos arrancando con las actuaciones, por lo menos eso marcan las estadísticas, y este año ha sido realmente muy distinto. Calculo que llevamos más de 700 actuaciones directas a pedido de la gente en los tres primeros meses del año. A esta altura, en otras ocasiones, no pasábamos las 200 actuaciones", indicó Pereyra durante una entrevista con el programa Entretiempo, que conducen Pablo Montanaro y Carmen San Martín por AM 550 en dúplex con el canal 24/7.

Sobre qué temas consultan los vecinos de la ciudad de Neuquén

Consultado sobre los motivos por los que se dio el incremento del 350 por ciento, Pereyra precisó que las temáticas son diferentes. "Hay muchas cuestiones donde la gente acude para orientaciones, consultas incluso que son penales, o sea, a través de causas judiciales, penales o civiles. Otras tienen que ver con cuestiones contravencionales. Muchas personas acuden por cuestiones de seguridad y ayuda social, otras tantas y tal cual está la economía argentina acuden por temas relacionados a conflictos con alquileres, entre propietarios e inquilinos. Hay muchas que tienen que ver con defensa del consumidor. Hay gente que recurre mucho por cuestiones y problemas intrafamiliares o problemas familiares para decidir y tomar algún tipo de determinación. Después están los los las quejas y los reclamos habituales que son por multas, por tributos, urbanismo y orden territorial, por cuestiones de ambiente, cuestiones de derechos humanos, obras públicas", enumeró Pereyra, quien está en ese cargo desde noviembre de 2024 tras ser elegido por el Concejo Deliberante para suceder al fallecido Jorge Rey.

Luego de hacer referencia a la transformación que la ciudad de Neuquén está viviendo en este último tiempo, el Defensor del Pueblo mencionó la modalidad que más actuaciones genera en su dependencia. "De la obra privada también resulta motivo de alguna queja o de algún reclamo por parte de nuestros vecinos. Después tenemos, donde más recaen este tipo de de trabajos de la Defensoría, son las mediaciones. Un tercio de todo el trabajo que llevamos adelante, lo llevamos a través de las mediaciones", precisó.

Pereyra indicó también que una parte del trabajo tiene que ver con los temas que la Defensoría aborda por motu proprio. "Desde que yo llegué a la Defensoría no solo quise que vayamos por la agenda que la gente establece, sino también nosotros ver una falencia de algún servicio seamos algo más propositivos al Ejecutivo Municipal; que no sólo le llevemos el reclamo, sino también la posible solución. En eso Estamos trabajando mucho y fuerte con el el Defensor adjunto y con todo el equipo de la Defensoría", añadió.

Desde el hoy hacia el mañana

Sobre el final de la entrevista, Pereyra destacó el programa "Plan para el Futuro", un modelo tomado de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU). "Pensamos el Neuquén para los próximos 25 años, es decir, trasladarnos al 2050 y ver qué quiere nuestra ciudadanía o qué necesitaría nuestra ciudadanía en el 2050. Estamos haciendo un trabajo que hemos comenzado con algunas bases, lo hemos discutido a nivel interno, lo hemos discutido con algunos actores sociales y hemos tomado un par de temas. Uno de ellos tiene que ver con una mesa por la movilidad sustentable y que es ver cómo pensamos el futuro de Neuquén en los próximos 25 años", sentenció.

La entrevista completa a Gustavo Pereyra, Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén